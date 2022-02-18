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18.02.2022 12:55

Йоханнес Бе одержал победу в масс-старте на Олимпийских играх

Текст: Илья Соболев (Пекин)
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграла золотую медаль в гонке с масс-старта на 15 км. Второе место у шведа Мартина Понсилуомы, а третьим стал еще один представитель Норвегии Ветле Шостад Кристиансен. Лучший из наших Александр Логинов - 15-й.

В этой гонке, проходившей на жутком холоде и при непредсказуемом ветре, мог быть свой твист. На последнем из четырех рубежей Йоханнес неожиданно промахнулся дважды, хотя ветер, казалось бы, стих. Это могло поставить под вопрос его золотые притязания, но конкуренты осечками Бе не воспользовались. Француз Кентен Фийон-Майе промахнулся аж трижды и вообще выпал из тройки призеров. Понсилуома допустил один промах, но сохранил второе место. А на третье вырвался Кристиансен, отработавший последний рубеж без ошибок.

Увы, нашим парням в этой гонке гордиться нечем. Александр Логинов допустил семь промахов и финишировал 15-м, столько же мишеней не закрыл Эдуард Латыпов - 19-е место. Максим Цветков допустил на промах меньше, но замкнул 20-ку.

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