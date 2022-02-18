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18.02.2022 10:56

Французская биатлонистка Бреза-Буше выиграла масс-старт

Текст: Илья Соболев (Пекин)
Фото: Jewel SAMAD / AFP
Фото: Jewel SAMAD / AFP Фото: Jewel SAMAD / AFP

Российские биатлонистки остались без медалей в гонке олимпийской программы - масс-старте на 12,5 км. Лучшая из наших Кристина Резцова - пятая. А золото досталось француженке Жютин Бреза-Буше.

Мужской масс-старт по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Онлайн

Ключевым фактором этой гонки стала стрельба. Вести ее приходилось в условиях сильнейшего ветра, особенно на третьем и четвертом огневых рубежах. Лучше всех с задачей справилась Бреза-Буше, не закрыв всего лишь одну из последних десяти мишеней. Для сравнения, занявшие второе и третье место норвежки Тириль Экхофф и Марте Улсбю Ройселанн допустили в третьей и четвертой стрельбах в совокупности по четыре промаха. Преимущество француженки было так велико, что она позволила себе финишировать с флагом.

Вклиниться в борьбу за медали, даже несмотря на три промаха на первых двух рубежах, могла наша Кристина Резцова. Но в третьей стрельбе она допустила один промах, а еще два на последнем рубеже окончательно вычеркнули ее из списка претендентов на медали.

Две других наших девушки в масс-старте выступили неудачно. Ульяна Нигматуллина с тремя промахами - 17-я, Ирина Казакевич с семью - 20-я.

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