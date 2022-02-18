Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Сегодня
Ближайшие соревнования
Расписание
7:05
Хоккей с шайбой
Мужчины. Плей-офф. Первый полуфинал. Финляндия - Словакия
9:00
Керлинг
Мужчины. Плей-офф. Матч за третье место. Канада - США
9:30
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. Финальные соревнования
16:00
Хоккей с шайбой
Мужчины. Плей-офф. Второй полуфинал. Россия - Швеция
18.02.2022 00:05

Женский масс-старт по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Онлайн

Текст: Анастасия Комарова
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Сегодня на Олимпийских играх в Пекине завершается двумя масс-стартами биатлонная программа. Первоначально женский масс-старт был запланирован на субботу, однако его перенесли на пятницу, а это значит, что сегодня пройдут сразу две гонки.

Фото: EPA
Российские биатлонистки выиграли "серебро" в эстафете на Олимпийских играх

Первыми выйдут на дистанцию именно девушки - 30 самых лучших биатлонисток. Сразу три российских спортсменки примут участие в соревнованиях - Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Ирина Казакевич. Ирина как первая запасная должна заменить норвежку Ингрид Тандревольд, которая по состоянию здоровья не сможет принять участие в гонке.

Чем хороши гонки с общего старта, так это тем, что здесь все начинается с чистого листа, все соперники видят друг друга, это контактная гонка. Кроме того, здесь принимают участие лучшие из лучших.

На Играх в Пхенчхане победу в масс-старте одержала Анастасия Кузьмина, представляющая Словакию, серебро взяла белоруска Дарья Домрачева, а на третьем месте финишировала норвежка Тириль Экхофф.

Текстовая онлайн-трансляция женского масс-старта по биатлону начнется в 10.00 по московскому времени.

Каковы шансы российских хоккеистов в матче за выход в финал олимпийского турнира

Каковы шансы российских хоккеистов в матче за выход в финал олимпийского турнира

Россия в пятницу сыграет со Швецией за право сыграть в финале олимпийского турнира по хоккею. Шведы - лишь второй соперник топ-уровня, с которым нам предстоит сыграть в Пекине. Каковы шансы россиян на успех - в материале "РГ"

Наши фигуристки блестяще выступили на Олимпиаде. Но кто ответит за подножку Камиле Валиевой?

Наши фигуристки блестяще выступили на Олимпиаде. Но кто ответит за подножку Камиле Валиевой?

Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Вторая - Александра Трусова, бронза у японки - Каори Сакомото. Камила Валиева стала четвертой - сколько пришлось испытать этой девочке! Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар прокомментировала соревнования

Российские спортсмены завоевали две медали в 13-й день Олимпиады

Российские спортсмены завоевали две медали в 13-й день Олимпиады

Сборная России на Олимпийских играх в тринадцатый соревновательный день завоевала одну золотую и одну серебряную медали. По общему количеству наград российские спортсмены уступают только представителям Норвегии

Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой, у Александры Трусовой серебро

Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой, у Александры Трусовой серебро

Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. У Александры Трусовой серебро. Камила Валиева не смогла справиться с нервами и осталась вне пределов пьедестала почета