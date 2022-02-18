Женский масс-старт по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Онлайн
Сегодня на Олимпийских играх в Пекине завершается двумя масс-стартами биатлонная программа. Первоначально женский масс-старт был запланирован на субботу, однако его перенесли на пятницу, а это значит, что сегодня пройдут сразу две гонки.
Первыми выйдут на дистанцию именно девушки - 30 самых лучших биатлонисток. Сразу три российских спортсменки примут участие в соревнованиях - Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Ирина Казакевич. Ирина как первая запасная должна заменить норвежку Ингрид Тандревольд, которая по состоянию здоровья не сможет принять участие в гонке.
Чем хороши гонки с общего старта, так это тем, что здесь все начинается с чистого листа, все соперники видят друг друга, это контактная гонка. Кроме того, здесь принимают участие лучшие из лучших.
На Играх в Пхенчхане победу в масс-старте одержала Анастасия Кузьмина, представляющая Словакию, серебро взяла белоруска Дарья Домрачева, а на третьем месте финишировала норвежка Тириль Экхофф.
Текстовая онлайн-трансляция женского масс-старта по биатлону начнется в 10.00 по московскому времени.
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