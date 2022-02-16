Даже со штрафным кругом нашей женской сборной удалось выиграть "серебро" в эстафете

После драмы на финише мужской биатлонной эстафеты, когда лидер гонки Эдуард Латыпов на последнем огневом рубеже не сумел закрыть две мишени, использовал все три дополнительных патрона и ушел на два штрафных круга, "бронза" тяжелой ношей повисла на шеях наших спортсменов.

Уже третья бронзовая медаль для россиян на Олимпийских играх в Пекине после смешанной эстафеты и мужской гонки преследования. Причем каждый раз была реальная возможность взять "золото". Считая все предыдущие промахи в личных гонках и прикидывая шансы на подиум в женской эстафете, разве можно было предположить, что девчонки выступят лучше, чем парни, и завоюют "серебро" даже с одним штрафным кругом?! Но этот чудо-результат уже в протоколах и в таблице медалей.

Сборная России, за которую выступали Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина, проиграла шведкам, которые преодолели дистанцию 4х6 км за 1 час 11 минут 3,09 секунды, использовали шесть дополнительных патронов на восьми огневых рубежах и избежали штрафных кругов. У нас - 12 секунд отставания от лидеров, 12 дополнительных патронов и один штрафной круг. Третьими финишировали немки (отставание 37,4 секунды; 0 штрафных кругов + шесть дополнительных патронов). Этот медальный успех стал первым для наших биатлонисток в эстафетах с победного финиша в Ванкувере-2010, когда олимпийскими чемпионками стали Светлана Слепцова, Анна Богалий-Титовец, Ольга Медведцева и Ольга Зайцева.

На счету биатлонистов в Пекине уже четыре медали, но пока нет "золота". Остается надежда только на масс-старты

Нынешнее "серебро" - просто возрождение и реабилитация всей женской команды и ее тренерского штаба, наслушавшегося в свой адрес критики со всех сторон. Повод был. Миронова, например, в трех гонках в Пекине финишировала 23-й, 47-й и 41-й. Казакевич - 20-й и 23-й. До пьедестала в спринте и в индивидуалке могла добежать разве что Резцова (6-е и 9-е места). Но подводила стрельба. Так что все комментарии по итогам ее упущенных медалей, в том числе и от мамы, олимпийской чемпионки и в биатлоне, и в лыжных гонках Анфисы Резцовой, сводились к следующему уравнению: вот если бы она не промахнулась, была бы с медалью.

При такой обстановке промах мог случиться еще до старта эстафеты - на этапе формирования состава. И тут снова не обошлось без спорной и даже конфликтной ситуации, когда в четверку не поставили Евгению Буртасову. Она якобы отказалась пробежать товарищеский масс-старт, как накануне сделал Карим Халили и обеспечил себе место в четверке. Однако Буртасова не поняла, что старт отборочный и по нему тренеры хотели оценить ее состояние.

И хотя Миронова не справилась со стрельбой на стойке, как это с ней часто случается, и зашла на штрафной круг, к квартету - без претензий.

Об этом журналистам сказал и президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

Виктор Майгуров: По составу на женскую эстафету решение было абсолютно правильное. Мы не знаем сегодняшнее состояние Буртасовой. А та же Казакевич была стабильна на тренировках, в стрельбе. Пусть она небыстра, но на первом круге, как показывает практика, и не нужно рваться вперед.

Чей этап впечатлил больше всего?

Виктор Майгуров: Кристина провела свой этап здорово, да и Ульяна не дрогнула на последней стрельбе. И ходом все выдержала. Если на первом круге немного подпустила немку, то потом не только не уступала, но и на финишном круге вернула все отставание, которое проиграла. Что касается "стойки" Мироновой, то посмотрите на лидеров - французов, норвежцев, немцев - все мажут. Нет ни одного спортсмена, который не заходил бы на штрафной круг.

К двум штрафным кругам Латыпова также относитесь?

Виктор Майгуров: Было и разочарование, но и понимание. Эдик молодой спортсмен, буквально второй сезон показывает достойные результаты. Наверное, попал в порыв, заволновался, не смог справиться с нервами. Но, уверен, что он еще покажет себя. Думаю, у него впереди долгая спортивная жизнь. После финиша у нас был разговор. Он нормально воспринял ситуацию. Ребята его подбодрили, надо отдать им должное. Все понимают, что на последнем этапе такое может случиться с каждым.

Перед масс-стартами у сборной четыре медали, но нет "золота". Довольны результатом?

Виктор Майгуров: Перед Играми я говорил, что мы способны претендовать на медали в каждой гонке. Это не были пустые слова. Олимпиада это и показывает. У ребят, наверное, было больше возможностей. У девчонок, возможно, меньше. Но они реализовали то, что могли. Конечно, есть куда стремиться, конечно, хочется "золота". Для спортсменов в первую очередь. Ведь для кого-то это могут быть последние Игры. В масс-стартах еще поборемся.

Прямая речь

Ирина Казакевич, первый этап:

- Для меня этап прошел очень быстро. Самое главное было справиться со стрельбой. Мы шли очень плотной группой. На финишном отрезке немножко не хватило сил. Но дальше Кристина смогла уже на первом круге догнать девчонок, которые оторвались от меня. А на следующих этапах мы поддерживали эту скорость и показывали хорошую стрельбу. Поэтому у нас получилось взять долгожданную медаль.

Кристина Резцова, второй этап:

- Сейчас немного проще осознавать, что снова стала призером Олимпиады. Когда это произошло в первый день в смешанной эстафете, то у меня было непонятное ощущение. Я не знала, что думать, что делать и как себя вести. Сейчас более-менее спокойно себя ощущаю. И появилось чувство радости. Я счастлива. Может, мы и настраивались на "золото". Но невозможно быть недовольной "серебром". Мы его действительно заслужили.

Сложно сказать, был ли второй этап в женской эстафете моим лучшим выступлением на Олимпиаде. Даже не знаю, как сравнивать. На самом деле в каждой гонке мне чуть-чуть, но не хватало. В эстафете же у меня тоже был досадный промах, но он не настолько влиял на ситуацию. Можно сказать, что я отработала на 98 процентов от максимума.

Светлана Миронова, третий этап:

- Мой этап был очень динамичным. Справилась на лежке без промахов. К сожалению, на стойке не закрыла мишень, ушла на штрафной круг, но, к счастью, передала эстафету третьей. Последний круг был тяжелый, но я терпела до конца. Но это же командная гонка. Рада, что у нас вместе получилось выиграть медаль.

Ульяна Нигматуллина, четвертый этап:

- Сначала было интересно наблюдать за гонкой - вживую и по интернету. Потом было интересно бежать. Из этого получился прекрасный результат.

Где будем смотреть

17 февраля, четверг, "Россия 1"

13.00. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа. Прямая трансляция.

"Матч ТВ"

7.10. Хоккей. Женщины. Финал. Канада - США. Прямая трансляция.

9.25. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Финальные соревнования. ­Прямая трансляция.

11.40. Скоростной бег на коньках. Женщины. 1000 м. Прямая трансляция.

13.20 - 14.50, 14.55 - 16.30, 17.15 - 18.00. Перекличка трансляций с олимпийских арен.

"Матч! Страна"

7.25. Фристайл. Мужчины. Хаф-пайп. Квалификация. Прямая трансляция.

10.55. Лыжное двоеборье. Командные соревнования. Первый вид - прыжки с большого трамплина. Прямая трансляция.

"Матч! Игра"

9.00. Керлинг. Женщины. Россия - Великобритания. Предварительный этап. Прямая трансляция.

15.00. Керлинг. Мужчины. Плей-офф. Полуфиналы. Прямая трансляция.

"Матч! Арена"

8.55. Горные лыжи. Женщины. Суперкомбинация. Второй, финальный вид - слалом. Прямая трансляция.

13.55. Лыжное двоеборье. Командные соревнования. Второй, финальный вид - лыжная гонка, эстафета 4х5 км. Прямая трансляция.

Время начала трансляций указано московское. В программе возможны изменения и дополнения.

Подготовил Илья Трисвятский