"Я счастлива": биатлонистка Резцова о серебре в эстафете

Какие ощущения от медали?

Кристина Резцова: Я уже во второй раз становлюсь призером Игр. Сейчас немножко проще все осознавать. Когда это произошло впервые, были непонятные ощущения - что делать, как себя вести. Теперь же я более-менее спокойна. И счастлива.

Была ли на Олимпиаде гонка лучше, чем вот этот этап?

Кристина Резцова: Не могу сравнивать, потому что на самом деле в каждой гонке я была чуть-чуть нехороша. Сегодня у меня тоже был досадный промах, но он не сильно повлиял на результат. Можно сказать, что показала 98 процентов от максимума.

Второй этап для вас самый удачный, комфортный?

Кристина Резцова: Для меня неважно, какой этап бежать. На каждом из них одна и та же задача. Но, при этом, когда ты бежишь второй этап, ты должен создать хороший отрыв для следующих этапов. А на последнем вариантов нет - нужно убегать или догонять.

После гонки преследования вы жаловались на боль. Как сейчас себя чувствуете?

Кристина Резцова: Буквально накануне гонки у меня защемило мышцу под лопаткой, и я ничего не могла с этим сделать. Сейчас уже намного лучше, и плечо практически восстановилось. Все нормально.

А как защемили-то?

Кристина Резцова: Ой. Следующий вопрос (смеется).

У вас спрашивали по поводу расстановки по этапам, где хотите бежать?

Кристина Резцова: Да, тренеры интересовались, но по итогу решение было за ними.

Что вы им ответили?

Кристина Резцова: Это уже история.

Чуть ранее Михаил Шашилов удивил нас словами, что он уже не работает с командой после эстафеты. Что это было?

Кристина Резцова: Понятия не имею. Я не в курсе.

Вопрос по вчерашней мужской гонке. Столько топовых атлетов поддержали Эдуарда Латыпова, а вам удалось с ним поговорить, приободрить его?

Кристина Резцова: Эдика не видела, но мы пересеклись с Максом Цветковым и Сашей Логиновым. Они были веселы, довольны, шутили. Конечно, я понимаю, что внутри каждого из них что-то там грызет. Они большие молодцы. Очень важно поддержать Эдика.