Промахи Эдуарда Латыпова на последнем рубеже лишили сборную России золотой медали
Планировалось, что мужская эстафета пройдет вечером, при свете прожекторов. Но в горы Чжанцзякоу, где соревнуются биатлонисты, пришли аномальные холода. Накануне после захода солнца столбик термометра опустился ниже минус 20, и организаторы приняли решение не рисковать здоровьем спортсменов. Поэтому гонка началась на пять часов раньше. Позаботились даже о журналистах, которым выдали специальные грелки.
Впрочем, когда мы с коллегами ждали на тренерской "бирже" последней стрельбы, о холоде думалось меньше всего. Эдуард Латыпов подходил к решающей "стойке" абсолютным лидером гонки: отрыв от норвежцев и французов составлял больше 40 секунд. В лыжах на финальном этапе такой гандикап не отыгрывается, что продемонстрировали на днях Александр Большунов и компания. А вот в биатлоне есть стрельба, и произойти здесь может всякое. И мужская эстафета, увы, для нас эту банальную максиму подтвердила.
Мы, конечно, заранее включили камеры телефонов, чтобы запечатлеть стрельбу, после которой Эдик должен был умчаться к историческому "золоту". Но вряд ли эту запись нам когда-нибудь захочется пересмотреть. Пять промахов - и на душе пустота. Зато где-то рядом возликовал француз. Кентен Фийон-Майе, казалось, уже потерявший шансы на медали, вдруг умчался к "серебру".
А "золото" упало в руки норвежцам, которые после второго этапа уступали нам почти две минуты. По этому поводу после финиша Ветле Шостад Кристиансен, завершавший у скандинавов эстафету, даже исполнил какую-то воинственную песенку.
Латыпов, отработавший два штрафных круга, пересек финишную черту третьим, упал ничком, и спина его задрожала. Эдик плакал. Трудно представить, что творилось на душе у остальных парней из четверки, каждый из которых отработал свой этап на отлично. Но друга они не бросили. Цветков и Логинов отстегнули лыжи, Халили пытался подобрать одобряющие слова. Более того, ни один из них не сказал журналистам ничего, что могло бы уязвить Эдуарда.
- Мало кто понимает, что это такое - прийти на последний рубеж лидером, еще в такую погоду, - отметил, например, Халили. - Нельзя Эдуарда винить. Нет ничего страшного, надо работать дальше и брать новые медали.
- Он молодец. Сегодня были очень тяжелые погодные условия. Было тяжело стрелять. Я сам все это знаю, потому что сам проходил. Поэтому надо просто порадоваться этой медали, - слова Логинова.
Сразу после окончания гонки мы поймали старшего тренера мужской сборной Юрия Каминского. Человека, который непосредственно приложил руку к прогрессу Латыпова за последние года полтора. На нем лица не было. По словам Юрия Михайловича, сопоставимым по разочарованию для него было только падение лыжника Никиты Крюкова на Олимпиаде-2014 в Сочи, которое стоило российской команде "золота". Каминский тогда тренировал лыжную сборную.
- Долго Крюков восстанавливался после того случая?
- Долго.
Латыпову должно быть еще сложнее. Ведь это на его этапе была упущена победа в смешанной эстафете, которая открывала биатлонную программу нынешней Олимпиады. И это он претендовал на "золото" в гонке преследования, но остался лишь с "бронзой" из-за промаха на последнем рубеже.
Есть ли вероятность, что у Эдуарда теперь появится комплекс решающих этапов? Каминский считает, что есть. Сам Латыпов уже показал себя молодцом, когда не стал избегать общения с журналистами.
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Эдуард Латыпов: Были слезы. А как еще держать это в себе?
Эдуард, какие эмоции?
Эдуард Латыпов: Болельщики разочарованы, я разочарован тоже. Прошу прощения, что так получилось. Мы боролись за золото, но не получилось. Мы все хотели победить, ребята сделали максимум. Стрельба на моем этапе - это было что-то с чем-то. В любом случае, удалось справиться и хотя бы сохранить третье место.
Для меня и для ребят это очень важно. Это Олимпийские игры, и бронза здесь - достойный результат. Очень рады, что мы в такой борьбе смогли завоевать награду. На самом деле конкуренция очень высокая, а биатлон - непредсказуемый вид спорта. Здесь все может быть и все может перевернуться с ног на голову на одном рубеже. Надеюсь, верю, что это сделает меня сильнее. Двигаемся, работаем дальше. Надеюсь, все будет хорошо.
Расскажите, что произошло на последнем рубеже?
Эдуард Латыпов: Я пытался сначала переждать, но потом понял, что надо работать. Было непонятно, на сколько этот порыв растянется. Был плотный ветер, сдувало, плюс самочувствие было, скажем так, не совсем хорошее. Концентрации, которой хотелось, не было, поэтому не получалось справиться с ветром, были промахи. Я пытался переизготовиться, а дальше уже пошла психология. Уже на дополнительных патронах меня немножко отпустило, я понимал, что надо закрывать мишени, да и ветер стих. Но все преимущество было упущено. Оставалось только доработать и терпеть финишный круг.
Была мысль, что если обойдется без ошибок, то это золото?
Эдуард Латыпов: Не было у меня таких мыслей. Я просто подходил работать. Сбило то, что с самого начала не пошла стрельба. Задача уже была попасть все, что получится.
Старший тренер команды Юрий Каминский сказал, что для вас это трагедия?
Эдуард Латыпов: Ну как трагедия. Понятно, что неприятно, но в такой ситуации, в такой гонке это, конечно, обидно. Надо просто пережить, сделать правильные выводы.
Вас хорошо поддержала команда после финиша. Это помогло?
Эдуард Латыпов: Конечно, поддержка от команды - это приятно. Это самое нужное, самое дорогое то, что помогает убрать негатив и мыслить спокойнее.
Был шок, когда команда привезла вам большой отрыв от соперников?
Эдуард Латыпов: Не было. Я выходил работать. Лежку отработал, считаю, на отлично. Самочувствие было отличное, но потом становилось все хуже и хуже. Я старался максимально мобилизовать себя, но не получилось.
Это самый сложный момент в карьере?
Эдуард Латыпов: Не знаю, было разное, конечно. Но на таком уровне это тяжело. И сама стрельба была тяжелая. Но получилось так, как получилось.
Показалось, после финиша у вас навернулись слезы…
Эдуард Латыпов: Конечно, они были. По-другому не знаю, как это все в себе держать. Тут есть радость, что это медаль Олимпиады. Для каждого это радость. Понятно, что мы боролись за золото и чувства смешанные. То ли плакать, то ли радоваться. Я недоволен своим этапом, но доволен, что у нас есть медаль. Не знаю, как это еще объяснить.
Каминский предположил, что у вас может выработаться комплекс последнего этапа. Сами как считаете, вас это зацепит?
Эдуард Латыпов: Не должно зацепить. Делаешь выводы, работаешь дальше. Сегодня самочувствие одно, завтра другое. Нужно стараться мобилизовывать себя в любой гонке. Нужно стать сильнее в дальнейшем. Любой, даже негативный момент, надо переводить в плюс, брать хорошее, чтобы стать сильнее. Без ошибок ты не станешь чемпионом. У всех великих спортсменов были ошибки. Они потому и стали великими, что не останавливались, двигались дальше и побеждали на Олимпийских играх.
У вас еще масс-старт. Есть силы реабилитироваться?
Эдуард Латыпов: Реабилитироваться можно, конечно, да. Но сейчас я опустошен, нет внутри сил, эмоций. Есть два дня, надо отдохнуть, собраться, показать хорошую гонку.
В комментариях в вашем аккаунте Instagram уже полыхает. Зайдете почитать?
Эдуард Латыпов: Да нет. Зачем. У меня и времени нет. Впереди гонки. Люди могут писать, что хотят, это их право. Спасибо большое нашим болельщикам, что переживают за нас, несмотря ни на что.