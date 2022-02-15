Промахи Эдуарда Латыпова на последнем рубеже лишили сборную России золотой медали

Сборная России по биатлону завоевала уже третью бронзовую медаль на Олимпиаде в Пекине. На этот раз усилиями Карима Халили, Александра Логинова, Максима Цветкова и Эдуарда Латыпова в мужской эстафете. Во всех трех случаях наши претендовали на "золото", но эстафетная "бронза" получилась самой обидной.

Планировалось, что мужская эстафета пройдет вечером, при свете прожекторов. Но в горы Чжанцзякоу, где соревнуются биатлонисты, пришли аномальные холода. Накануне после захода солнца столбик термометра опустился ниже минус 20, и организаторы приняли решение не рисковать здоровьем спортсменов. Поэтому гонка началась на пять часов раньше. Позаботились даже о журналистах, которым выдали специальные грелки.

Впрочем, когда мы с коллегами ждали на тренерской "бирже" последней стрельбы, о холоде думалось меньше всего. Эдуард Латыпов подходил к решающей "стойке" абсолютным лидером гонки: отрыв от норвежцев и французов составлял больше 40 секунд. В лыжах на финальном этапе такой гандикап не отыгрывается, что продемонстрировали на днях Александр Большунов и компания. А вот в биатлоне есть стрельба, и произойти здесь может всякое. И мужская эстафета, увы, для нас эту банальную максиму подтвердила.

Мы, конечно, заранее включили камеры телефонов, чтобы запечатлеть стрельбу, после которой Эдик должен был умчаться к историческому "золоту". Но вряд ли эту запись нам когда-нибудь захочется пересмотреть. Пять промахов - и на душе пустота. Зато где-то рядом возликовал француз. Кентен Фийон-Майе, казалось, уже потерявший шансы на медали, вдруг умчался к "серебру".

А "золото" упало в руки норвежцам, которые после второго этапа уступали нам почти две минуты. По этому поводу после финиша Ветле Шостад Кристиансен, завершавший у скандинавов эстафету, даже исполнил какую-то воинственную песенку.

Латыпов, отработавший два штрафных круга, пересек финишную черту третьим, упал ничком, и спина его задрожала. Эдик плакал. Трудно представить, что творилось на душе у остальных парней из четверки, каждый из которых отработал свой этап на отлично. Но друга они не бросили. Цветков и Логинов отстегнули лыжи, Халили пытался подобрать одобряющие слова. Более того, ни один из них не сказал журналистам ничего, что могло бы уязвить Эдуарда.

- Мало кто понимает, что это такое - прийти на последний рубеж лидером, еще в такую погоду, - отметил, например, Халили. - Нельзя Эдуарда винить. Нет ничего страшного, надо работать дальше и брать новые медали.

- Он молодец. Сегодня были очень тяжелые погодные условия. Было тяжело стрелять. Я сам все это знаю, потому что сам проходил. Поэтому надо просто порадоваться этой медали, - слова Логинова.

Эдуард Латыпов: Болельщики разочарованы, я разочарован тоже. Прошу прощения, что так вышло. Мы все хотели победить, ребята сделали максимум

Сразу после окончания гонки мы поймали старшего тренера мужской сборной Юрия Каминского. Человека, который непосредственно приложил руку к прогрессу Латыпова за последние года полтора. На нем лица не было. По словам Юрия Михайловича, сопоставимым по разочарованию для него было только падение лыжника Никиты Крюкова на Олимпиаде-2014 в Сочи, которое стоило российской команде "золота". Каминский тогда тренировал лыжную сборную.

- Долго Крюков восстанавливался после того случая?

- Долго.

Латыпову должно быть еще сложнее. Ведь это на его этапе была упущена победа в смешанной эстафете, которая открывала биатлонную программу нынешней Олимпиады. И это он претендовал на "золото" в гонке преследования, но остался лишь с "бронзой" из-за промаха на последнем рубеже.

Есть ли вероятность, что у Эдуарда теперь появится комплекс решающих этапов? Каминский считает, что есть. Сам Латыпов уже показал себя молодцом, когда не стал избегать общения с журналистами.