Конькобежец Крол выиграл олимпийское золото в забеге на 1000 м
Нидерландский конькобежец Томас Крол одержал победу на дистанции 1 000 метров на Олимпийских играх в Пекине.
Чемпион финишировал с результатом 1 минута 7,92 секунды. Второе место занял канадец Лоран Дюбрей (отставание 0,40 секунды), третье - норвежец Ховар Лорентсен (+0,56).
Россияне Виктор Муштаков и Павел Кулижников стали восьмым и 11-м соответственно (+0,82 и +0,95).
Павел Кулижников является рекордсменом мира на этой дистанции (1.05,69). Свой максимум он показал два года назад - в феврале 2020 года на катке в Солт-Лейк-Сити. Однако к Олимпиаде-2022 не смог подойти в оптимальной форме. Спортсмен дважды переболел коронавирусом.
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