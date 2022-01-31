"Спартак" подписал контракт с футболистом сборной Люксембурга

Московский "Спартак" объявил о переходе полузащитника сборной Люксембурга и швейцарского клуба "Янг Бойз" Кристофера Мартинса Перейры.

"Красно-белые" договорились об аренде футболиста до конца нынешнего сезона. При этом столичный клуб получил право первоочередного выкупа 24-летнего игрока. Новичок команды будет выступать за "Спартак" под номером 17.

Мартинс начал профессиональную карьеру в клубе "Расинг Унион", выступал во Франции за юношескую, резервную и первую команды "Лиона", а также "Труа".

В 2019 году он перешел в "Янг Бойз", в составе которого провел 68 матчей и отметился пятью забитыми мячами. Вместе с клубом он выступал в Лиге чемпионов и Лиге Европы УЕФА.

Ранее "Спартак" объявил о переходе нападающего Эсельеля Понсе в испанский "Эльче" на правах аренды с последующим правом выкупа.