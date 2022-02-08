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08.02.2022 14:13

Белорусский биатлонист Смольский завоевал серебро ОИ в индивидуальной гонке

Текст: Юрий Сизов
Фото: noc.by
Фото: noc.by Фото: noc.by

Первую медаль на Олимпийских играх в Пекине принес 8 февраля в копилку белорусских биатлонистов лидер мужской команды 25-летний Антон Смольский. Он стал серебряным призером в индивидуальной гонке на 20 км с четырьмя огневыми рубежами.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Сноубордист Виктор Уайлд завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Пекине

Александр Лукашенко поздравил атлета с заслуженной наградой, которая впервые досталась мужской сборной страны с 2010 года. Двенадцать лет назад, напоминает БЕЛТА, в канадском Ванкувере Сергей Новиков также занял второе место в индивидуальной гонке, разделив серебро с легендарным норвежцем Оле-Эйнаром Бьорндаленом.

А сегодня Антон Смольский, сообщают новостные порталы, стартовавший 28-м, великолепно отработал на стрельбище, не допустив ни одного промаха, и показал время 49 мин. 02,2 сек. В итоге его опередил только французский биатлонист Кентен Фийон Майе, который при двух штрафных минутах прошел дистанцию за 48 мин. 47,4 сек.

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