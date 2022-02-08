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08.02.2022 15:05

Лыжники Терентьев и Мальцев вышли в финал Олимпиады в спринте

Текст: Максим Домчев
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российские лыжники Александр Терентьев и Артем Мальцев вышли в финал спринта на Олимпиаде в Пекине.

Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
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В полуфиналы вышли сразу три представителя России - Устюгов, Мальцев и Терентьев. В своем полуфинале Сергей Устюгов показал лишь четвертый результат и не смог напрямую отобраться в решающий забег.

Второй полуфинал выиграл Терентьев, а Мальцев стал четвертым. Но его времени хватило для выхода в финал.

У женщин Вероника Степанова не смогла преодолеть стадию полуфинала.

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