Лыжники Терентьев и Мальцев вышли в финал Олимпиады в спринте

Российские лыжники Александр Терентьев и Артем Мальцев вышли в финал спринта на Олимпиаде в Пекине.

В полуфиналы вышли сразу три представителя России - Устюгов, Мальцев и Терентьев. В своем полуфинале Сергей Устюгов показал лишь четвертый результат и не смог напрямую отобраться в решающий забег.

Второй полуфинал выиграл Терентьев, а Мальцев стал четвертым. Но его времени хватило для выхода в финал.

У женщин Вероника Степанова не смогла преодолеть стадию полуфинала.