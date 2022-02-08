Лыжники Терентьев и Мальцев вышли в финал Олимпиады в спринте
Российские лыжники Александр Терентьев и Артем Мальцев вышли в финал спринта на Олимпиаде в Пекине.
В полуфиналы вышли сразу три представителя России - Устюгов, Мальцев и Терентьев. В своем полуфинале Сергей Устюгов показал лишь четвертый результат и не смог напрямую отобраться в решающий забег.
Второй полуфинал выиграл Терентьев, а Мальцев стал четвертым. Но его времени хватило для выхода в финал.
У женщин Вероника Степанова не смогла преодолеть стадию полуфинала.
Лыжник Александр Терентьев завоевал бронзовую медаль в спринте на Олимпиаде
Лыжник Александр Терентьев завоевал бронзовую медаль в спринте на Олимпиаде. Первое место занял норвежец Йоханнес Клебо, серебро на счету итальянца Федерико Пеллегрино. Еще один россиянин, Артем Мальцев, в финале финишировал на пятом месте
Вик Уайлд: Оказался в тяжелой ситуации, но справился и горжусь собой
Двукратный чемпион Сочи-2014 Вик Уайлд поделился эмоциями после завоевания бронзы на Олимпийских играх в Пекине. "Если честно, я видел себя сегодня с золотой медалью на шее. Но я боролся за бронзу", - отметил спортсмен после соревнований