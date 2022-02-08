Вик Уайлд: Оказался в тяжелой ситуации, но справился и горжусь собой
Вик Уайлд: Если честно, я видел себя сегодня с золотой медалью на шее. Но я боролся за бронзу. Это интересная коллизия. Если ты проигрываешь в заезде за третье место, ты остаешься ни с чем. В финале ты можешь уже расслабиться, серебряная медаль никуда от тебя не денется. Биться за медаль - ни с чем несравнимое чувство. Это было очень эмоционально. Я оказался в сложной ситуации, но я справился и очень горд собой.
Это ваш первый большой успех после Сочи…
Вик Уайлд: Да, круг как бы замкнулся. За эти восемь лет карьера приближалась к дну, но я вернулся. Возможно, после того эмоционального взрыва в Сочи я не справился с ситуацией, я не знал, как со всем этим справиться. Возможно все, что потом происходило, спустило меня с небес на землю. Я был на дне, реально плохо себя чувствовал. Но я сумел перестроиться, стать лучшим человеком, чем я был до этого.
Вы развелись. Как вам живется?
Вик Уайлд: Жизнь прекрасна. Я много катаюсь на сноуборде, живу в Москве. У меня свой бизнес. Я живу в России и не планирую уезжать. Конечно, меня немножко раздражает, что мне постоянно здесь напоминают: мол, ты американец. Окей, как хотите. Но я здесь. Я больше не женат на россиянке, но я все равно по-прежнему здесь! Я уже десять лет занимаюсь сноубордом в России. Это большая удача для меня.
Вернемся к сегодняшнему дню, что чувствуете?
Вик Уайлд: Сегодня волшебный день, круг замкнулся, как я уже говорил. Классно было узнать, что я могу это провернуть снова, выиграть олимпийскую медаль, причем в очень непростых условиях. Я выбил очень сильных ребят, фаворитов, трехкратного чемпиона мира и парня, который был быстрейшим в квалификации. Совершил в полуфинале ошибку психологического характера. Кто знает, если бы не она, возможно, мы сейчас говорили бы о золоте.
Каково было участвовать в одном заезде с партнером по сборной Дмитрием Логиновым?
Вик Уайлд: Победить его было круто и немного грустно. Мы сегодня гнали на полную. Я оказался лучше. Возможно, в следующий раз выиграет он.
Через четыре года на Олимпиаде вас ждать?
Вик Уайлд: Нет.
Вы завершаете карьеру?
Вик Уайлд: Я подумаю об этом в ближайшие пару дней.
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