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08.02.2022 15:00

Голландский конькобежец Кьелд Нейс завоевал золото ОИ на дистанции 1500 м

Фото: AP Photo/Peter Dejong, File
Фото: AP Photo/Peter Dejong, File Фото: AP Photo/Peter Dejong, File

Конькобежец Кьелд Нейс из Нидерландов выиграл золото на дистанции 1500 метров на Олимпийских играх в Пекине. Он финишировал с новым олимпийским рекордом - 1:43.21. Это третья олимпийская золотая медаль для 32-летнего спортсмена.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Его соотечественник Томас Крол стал вторым. Он проиграл 0.34 секунды победителю. Ким Мин Сок из Южной Кореи (+1.03) завоевал бронзу.

Лучшим из россиян стал Сергей Трофимов - он занял итоговую восьмую строчку - +2.11. Даниил Алдошкин занял 14-е место (+3.12), а Руслан Захаров - 15-м (+3.25).

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