Голландский конькобежец Кьелд Нейс завоевал золото ОИ на дистанции 1500 м
Конькобежец Кьелд Нейс из Нидерландов выиграл золото на дистанции 1500 метров на Олимпийских играх в Пекине. Он финишировал с новым олимпийским рекордом - 1:43.21. Это третья олимпийская золотая медаль для 32-летнего спортсмена.
Его соотечественник Томас Крол стал вторым. Он проиграл 0.34 секунды победителю. Ким Мин Сок из Южной Кореи (+1.03) завоевал бронзу.
Лучшим из россиян стал Сергей Трофимов - он занял итоговую восьмую строчку - +2.11. Даниил Алдошкин занял 14-е место (+3.12), а Руслан Захаров - 15-м (+3.25).
Вик Уайлд: Оказался в тяжелой ситуации, но справился и горжусь собой
Двукратный чемпион Сочи-2014 Вик Уайлд поделился эмоциями после завоевания бронзы на Олимпийских играх в Пекине. "Если честно, я видел себя сегодня с золотой медалью на шее. Но я боролся за бронзу", - отметил спортсмен после соревнований
Марк Кондратюк: Золото в командном турнире - не повод расслабляться в личном
Олимпийский чемпион в командном турнире фигуристов Марк Кондратюк остался не очень доволен своим выступлением в короткой программе личных соревнований на Играх в Пекине. "Прокат получился с ошибками, что не очень хорошо", - сказал он после выступления