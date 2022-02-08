Голландский конькобежец Кьелд Нейс завоевал золото ОИ на дистанции 1500 м

Конькобежец Кьелд Нейс из Нидерландов выиграл золото на дистанции 1500 метров на Олимпийских играх в Пекине. Он финишировал с новым олимпийским рекордом - 1:43.21. Это третья олимпийская золотая медаль для 32-летнего спортсмена.

Его соотечественник Томас Крол стал вторым. Он проиграл 0.34 секунды победителю. Ким Мин Сок из Южной Кореи (+1.03) завоевал бронзу.

Лучшим из россиян стал Сергей Трофимов - он занял итоговую восьмую строчку - +2.11. Даниил Алдошкин занял 14-е место (+3.12), а Руслан Захаров - 15-м (+3.25).