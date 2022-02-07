Конькобежка Вюст стала олимпийской чемпионкой на дистанции 1500 метров
Нидерландская конькобежка Ирен Вюст выиграла золотую медаль на дистанции 1500 метров на Играх-2022, которые проходят в Пекине. При этом спортсменка установила олимпийский рекорд, пробежав дистанцию за 1 минуту 53,28 секунды.
Серебро завоевала Михо Такаги из Японии (отставание - 0,44 секунды), бронза досталась нидерландке Антуанетте де Йонг (+1,54).
Отметим, что Вюст стала пятикратной олимпийской чемпионкой.
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