Конькобежка Вюст стала олимпийской чемпионкой на дистанции 1500 метров

Нидерландская конькобежка Ирен Вюст выиграла золотую медаль на дистанции 1500 метров на Играх-2022, которые проходят в Пекине. При этом спортсменка установила олимпийский рекорд, пробежав дистанцию за 1 минуту 53,28 секунды.

Серебро завоевала Михо Такаги из Японии (отставание - 0,44 секунды), бронза досталась нидерландке Антуанетте де Йонг (+1,54).

Отметим, что Вюст стала пятикратной олимпийской чемпионкой.