Путин поздравил российского лыжника Большунова с победой на Олимпиаде

Владимир Путин поздравил победителя Олимпийских игр в скиатлоне Александра Большунова. Президент отметил отличные бойцовские качества спортсмена.

"От души поздравляю Вас с триумфом на Олимпийских зимних играх в Пекине. Вы блистательно открыли "золотой" счет нашей команды, на сложнейшей дистанции показали отличные бойцовские качества, уверенный настрой на победу", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин также пожелал успехов и здоровья Большунову.

Напомним, что сегодня на Олимпиаде закончилась борьба среди лыжников в мужском скиатлоне на трассе "15 + 15 километров". На трассе Чжанцзакоу первым финишировал Александр Большунов. Вторым пришел тоже российский лыжник Денис Спицов.