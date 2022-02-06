06.02.2022 13:22
Путин поздравил российского лыжника Большунова с победой на Олимпиаде
Владимир Путин поздравил победителя Олимпийских игр в скиатлоне Александра Большунова. Президент отметил отличные бойцовские качества спортсмена.
"От души поздравляю Вас с триумфом на Олимпийских зимних играх в Пекине. Вы блистательно открыли "золотой" счет нашей команды, на сложнейшей дистанции показали отличные бойцовские качества, уверенный настрой на победу", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин также пожелал успехов и здоровья Большунову.
Напомним, что сегодня на Олимпиаде закончилась борьба среди лыжников в мужском скиатлоне на трассе "15 + 15 километров". На трассе Чжанцзакоу первым финишировал Александр Большунов. Вторым пришел тоже российский лыжник Денис Спицов.