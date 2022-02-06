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06.02.2022 10:31

Сноубордист Хадарин занял 15-е место в квалификации слоупстайла на ОИ

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

На Олимпиаде в Пекине прошла квалификация в соревнованиях сноубордистов в слоупстайле. Российский спортсмен Владислав Хадарин завершил выступление в этой дисциплине.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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За первую попытку Хадарин получил 64.73 балла, за вторую - 21.15 балла. В зачет идет лучший результат. Наш спортсмен занял 15-е место.

Первое место по итогам квалификации занял китаец Су Имин (86.80 балла), на второй строчке - канадец Марк МакМоррис (83.30), замкнул тройку американец Шон Фитцсимонс (78.76 балла).

Финал в этом виде соревнований состоится в понедельник, 7 февраля.

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