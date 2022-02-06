Конькобежец Трофимов стал четвертым на дистанции 5000 метров на Олимпиаде

Российский конькобежец Сергей Трофимов финишировал четвертым на Олимпиаде в Пекине на дистанции 5000 метров.

Золотую медаль завоевал швед Нильс ван дер Пул: он преодолел дистанцию за 6 минут и 8,84 секунды, установив новый олимпийский рекорд. Второе место досталось представителю Нидерландов Патрику Русту, уступившему лидеру 0,47 секунды. Тройку лидеров замкнул норвежец Халлгейр Энгебротен, проигравший победителю 1,04 секунды.

Трофимов уступил ван дер Пулу 1,43 секунды, а Энгебротену - 0,39 секунды. Что касается остальных россиян, то Александр Румянцев показал шестой результат, Руслан Захаров - 14-й.