Определен состав женской сборной России на биатлонную индивидуальную гонку на ОИ

Стало известно, кто из российских биатлонисток выступит в индивидуальной гонке на зимних Олимпийских играх в Пекине.

В состав попали: Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Евгения Буртасова и Кристина Резцова. Ирина Казакевич не выйдет на старт в этой гонке, которая запланирована на завтра (начало - в 12.00 по московскому времени).

Напомним, что вчера российскую сборную в олимпийской смешанной эстафете представляли Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Наша команда завоевала бронзовые медали.