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06.02.2022 13:05

Тренер из Пензы объяснил победу Большунова на Олимпиаде

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)

Старший тренер лыжной команды Пензенского государственного университета Александр Лутков прокомментировал победную гонку студента Института физической культуры и спорта Александра Большунова на Олимпийских играх.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
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- Эмоции самые замечательные, настоящий подъем! Как мы и предполагали, Сан Саныч подошел к Олимпиаде в максимально лучшей форме. В первой части гонки они вместе с Иво Нисканеном ушли в отрыв, доказали, что они лучшие классисты мира. А на коньковом ходе Саша проявил свою уникальную универсальность. Норвежцы не смогли составить конкуренции в силу трудного, горного рельефа трассы. Это первое золото России в Пекине-2022 и первое олимпийское золото по лыжным гонкам в копилке студентов Пензенского государственного университета! Верю, что не последнее, - рассказал "РГ" Александр Лутков.

В прошлом году Александр Большунов получил в Пензе диплом бакалавра и поступил в магистратуру, где учится по индивидуальному плану. Выпускной он отметил на очередной тренировке.

На Олимпиаду в Пекин отправились пять студентов ПГУ, среди них четыре лыжника и уроженец Пензы, бронзовый призер Европы, конькобежец Денис Айрапетян, он выступает в шорт-треке.

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