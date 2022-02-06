Старший тренер лыжной команды Пензенского государственного университета Александр Лутков прокомментировал победную гонку студента Института физической культуры и спорта Александра Большунова на Олимпийских играх.

- Эмоции самые замечательные, настоящий подъем! Как мы и предполагали, Сан Саныч подошел к Олимпиаде в максимально лучшей форме. В первой части гонки они вместе с Иво Нисканеном ушли в отрыв, доказали, что они лучшие классисты мира. А на коньковом ходе Саша проявил свою уникальную универсальность. Норвежцы не смогли составить конкуренции в силу трудного, горного рельефа трассы. Это первое золото России в Пекине-2022 и первое олимпийское золото по лыжным гонкам в копилке студентов Пензенского государственного университета! Верю, что не последнее, - рассказал "РГ" Александр Лутков.

В прошлом году Александр Большунов получил в Пензе диплом бакалавра и поступил в магистратуру, где учится по индивидуальному плану. Выпускной он отметил на очередной тренировке.

На Олимпиаду в Пекин отправились пять студентов ПГУ, среди них четыре лыжника и уроженец Пензы, бронзовый призер Европы, конькобежец Денис Айрапетян, он выступает в шорт-треке.