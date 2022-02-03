Знаменосец на ОИ Фаткулина: Когда узнала, чуть ноги не подкосились

В четверг глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал имена знаменосцев на церемонии открытия Олимпиады-2022. Ими стали хоккеист, капитан национальной сборной Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина. Она призналась, что сначала не поверила этой новости.

"Честно скажу, я была поражена, когда узнала, чуть ноги не подкосились. Сначала даже не поверила. Это большая ответственность и большая честь для меня", - приводит слова Фаткулиной "Матч ТВ".

Церемония открытия Игр в Пекине состоится в пятницу, 4 февраля.