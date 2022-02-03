Знаменосец на ОИ Фаткулина: Когда узнала, чуть ноги не подкосились
В четверг глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал имена знаменосцев на церемонии открытия Олимпиады-2022. Ими стали хоккеист, капитан национальной сборной Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина. Она призналась, что сначала не поверила этой новости.
"Честно скажу, я была поражена, когда узнала, чуть ноги не подкосились. Сначала даже не поверила. Это большая ответственность и большая честь для меня", - приводит слова Фаткулиной "Матч ТВ".
Церемония открытия Игр в Пекине состоится в пятницу, 4 февраля.
Фаткулина и Шипачев будут знаменосцами на церемонии открытия Игр в Пекине
Конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев назначены знаменосцами команды ОКР на церемонии открытия Олимпийских игр, которые стартуют завтра, 4 февраля. Фаткулина - серебряный призер Олимпийских игр в Сочи, Шипачев - олимпийский чемпион Пхенчхана-2018
Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о задачах на ОИ-2022
Российские спортсмены на Олимпийских играх 2022 года в Пекине должны занять 3-5 место в неофициальном общекомандном зачете. Об этом в эксклюзивном интервью "РГ" рассказал министр спорта Олег Матыцин. "На Играх 2030 года уже планируем попасть в топ-3 медального зачета", - добавил он
Главный тренер женской сборной России по хоккею: Остается еще больше сплотиться
Женская сборная России по хоккею прилетела в Пекин одной из первых, но провести тренировку ей удалось только в четверг. Почему не получилось потренироваться накануне, какой настрой у спортсменок перед матчем против Швейцарии, рассказал наставник сборной Евгений Бобарико
Российские хоккеисты прибыли в Пекин для участия в Олимпиаде
В четверг хоккеисты сборной России прилетели в Пекин, где 9 февраля стартует олимпийский хоккейный турнир. Команда прибыла в олимпийскую деревню и сдала тесты на коронавирус. "Настроение отличное, хочется быстрее приступить к тренировкам", - сказал капитан сборной Вадим Шипачев