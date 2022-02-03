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03.02.2022 16:03

Знаменосец на ОИ Фаткулина: Когда узнала, чуть ноги не подкосились

Текст: Максим Домчев

В четверг глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал имена знаменосцев на церемонии открытия Олимпиады-2022. Ими стали хоккеист, капитан национальной сборной Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина. Она призналась, что сначала не поверила этой новости.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о задачах на ОИ-2022

"Честно скажу, я была поражена, когда узнала, чуть ноги не подкосились. Сначала даже не поверила. Это большая ответственность и большая честь для меня", - приводит слова Фаткулиной "Матч ТВ".

Церемония открытия Игр в Пекине состоится в пятницу, 4 февраля.

Фаткулина и Шипачев будут знаменосцами на церемонии открытия Игр в Пекине

Фаткулина и Шипачев будут знаменосцами на церемонии открытия Игр в Пекине

Конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев назначены знаменосцами команды ОКР на церемонии открытия Олимпийских игр, которые стартуют завтра, 4 февраля. Фаткулина - серебряный призер Олимпийских игр в Сочи, Шипачев - олимпийский чемпион Пхенчхана-2018

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