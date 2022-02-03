Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о задачах на ОИ-2022
"В нашей Стратегии развития спорта до 2030 года есть целевые показатели. В 2022 году на Зимних Играх в Пекине это 3-5-е место в неофициальном общекомандном зачете, а на Играх 2030 года уже планируем попасть в топ-3 медального зачета. Это наша общая задача. Мы выполняем ее на стадии создания условий для подготовки, а спортсмены - своими результатами. Это амбициозная цель, но она вполне реальна и основана на результатах наших спортсменов на международной арене. Российские атлеты конкурентоспособны во многих зимних видах спорта: фигурное катание, хоккей, лыжные гонки и биатлон, конькобежный спорт и шорт-трек, бобслей и скелетон, сноуборд, фристайл, санный спорт, керлинг - везде российские спортсмены держатся в топах мирового рейтинга, неоднократно поднимаются на пьедестал", - сказал Матыцин.
Полное интервью с министром спорта Олегом Матыциным читайте в ближайшем номере "РГ".
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