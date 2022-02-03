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03.02.2022 15:51

Фаткулина и Шипачев будут знаменосцами на церемонии открытия Игр в Пекине

Текст: Анна Козина
Фото: Денис Костюченко / Александр Вильф/ РИА Новости
Фото: Денис Костюченко / Александр Вильф/ РИА Новости Фото: Денис Костюченко / Александр Вильф/ РИА Новости
Конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев назначены знаменосцами команды ОКР на церемонии открытия Олимпийских игр, которые стартуют завтра, 4 февраля.
Фото: AP Photo/Matt Slocum
Российские хоккеисты прибыли в Пекин для участия в Олимпиаде

Фаткулина - серебряный призер Олимпийских игр в Сочи на дистанции 500 метров, чемпионка мира 2013 года на дистанции 1000 метров и победительница Кубка мира сезона 2013/2014 на дистанции 500 м.

Шипачев - в составе сборной олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 и чемпион мира-2014. Здесь, в Пекине, является капитаном нашей хоккейной команды.

С рекомендацией выбирать двух знаменосцев - мужчину и женщину - выступил оргкомитет пекинских Игр, чтобы поддержать принцип гендерного равенства.

Какими еще критериями руководствовались в Олимпийском комитете России при выборе знаменосцев, во время пресс-подхода рассказал президент ОКР Станислав Поздняков.

- Одним из главных критериев были спортивные заслуги спортсменов. Второй момент - гендерное равенство. У нас и в команде практически одинаковое количество юношей и девушек - 109 и 103 соответственно, - отметил Поздняков. - Единогласно было принято решение назначить Ольгу Фаткулину и Вадима Шипачева. Ольга - одна из самых опытных спортсменок. Для нее это третья Олимпиада. Хотя могла быть и четвертой, но по непонятным причинам ее не пригласили в Пхенчхан. Вадим Шипачев - олимпийский чемпион 2018 года, капитан мужской хоккейной команды. Выбор очевидный и не вызвал вопросов. Это очень достойные спортсмены.

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