Фаткулина и Шипачев будут знаменосцами на церемонии открытия Игр в Пекине
Фаткулина - серебряный призер Олимпийских игр в Сочи на дистанции 500 метров, чемпионка мира 2013 года на дистанции 1000 метров и победительница Кубка мира сезона 2013/2014 на дистанции 500 м.
Шипачев - в составе сборной олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 и чемпион мира-2014. Здесь, в Пекине, является капитаном нашей хоккейной команды.
С рекомендацией выбирать двух знаменосцев - мужчину и женщину - выступил оргкомитет пекинских Игр, чтобы поддержать принцип гендерного равенства.
Какими еще критериями руководствовались в Олимпийском комитете России при выборе знаменосцев, во время пресс-подхода рассказал президент ОКР Станислав Поздняков.
- Одним из главных критериев были спортивные заслуги спортсменов. Второй момент - гендерное равенство. У нас и в команде практически одинаковое количество юношей и девушек - 109 и 103 соответственно, - отметил Поздняков. - Единогласно было принято решение назначить Ольгу Фаткулину и Вадима Шипачева. Ольга - одна из самых опытных спортсменок. Для нее это третья Олимпиада. Хотя могла быть и четвертой, но по непонятным причинам ее не пригласили в Пхенчхан. Вадим Шипачев - олимпийский чемпион 2018 года, капитан мужской хоккейной команды. Выбор очевидный и не вызвал вопросов. Это очень достойные спортсмены.
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