ВЦИОМ: Две трети россиян будут следить за Играми в Пекине

Смотреть трансляции соревнований зимней Олимпиады в Пекине собираются две трети участников опроса, который провел ВЦИОМ. Об этом сообщил руководитель практики политического анализа и консультирования центра Михаил Мамонов на круглом столе ЭИСИ "Российский спорт: развитие нации и интересы страны".

По данным опроса, который ВЦИОМ провел в конце января, 66% так или иначе собираются следить за ходом Игр, точно не будут этого делать 32%, а затруднились с ответом 2%. При этом 17% будут регулярно смотреть трансляции соревнований по всем видам спорта, еще 7% заявили, что будут смотреть только те соревнования, где у российских спортсменов есть шансы завоевать призовые места. 42% сказали, что будут смотреть трансляции в зависимости от интереса

"Как свидетельствуют наши исследования, все зависит от хода Олимпийских игр. Если будут удачные выступления, то эта группа интересующихся, следящих, смотрящих будет увеличиваться", - пояснил Мамонов.

Социолог отметил, что самая высокая погруженность в вопрос - у россиян предпенсионного и пенсионного возраста, а больше всего за выступлениями наших олимпийцев будут следить в биатлоне, фигурном катании, хоккее и лыжном спорте.

Опрос проводился 29 января среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.