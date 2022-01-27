Российские олимпийцы в восторге от еды в Олимпийской деревне

Первые российские спортсмены заселились в Олимпийскую деревню и поделились своими впечатлениями от предложенной еды.

Члены российской команды по шорт-треку Денис Айрапетян и Екатерина Ефременкова провели небольшую экскурсию по месту, где питаются атлеты из стран-участниц Олимпиады. Он подробно рассказал о том, что всех ожидает большой выбор вкусных блюд, а любителям сладкого предлагают торт.

Напомним, в среду группа российских спортсменов отправилась из Москвы в Пекин, где с 4 по 20 февраля пройдут Олимпийские игры. Среди тех, кто отправился в Пекин, - мужская и женская биатлонные команды, сборные по конькобежному спорту, женскому хоккею и шорт-треку.