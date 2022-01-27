Пять членов сборной России по биатлону не смогли вылететь в Пекин

В четверг сборная России по биатлону прибыла в Пекин, где совсем скоро стартует зимняя Олимпиада. Однако делегация оказалась неполной - пятерым членам команды придется отправиться в Китай позже.

Руководитель сервис-группы Союза биатлонистов России Александр Печерский сдал положительный тест на коронавирус и не сможет помочь команде в Пекине. Вместо него на Олимпийские игры отправится Дмитрий Блинов, который находился в резервном списке олимпийской сервис-бригады.

Это единственный положительный тест среди всех членов сборной.

Не смогли вылететь также старший тренер женской сборной Михаил Шашилов и две спортсменки - Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. Для въезда в Китай им потребуется дополнительное документальное подтверждение о ранее перенесенном коронавирусе, сообщается на сайте СБР.