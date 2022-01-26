ФХР объявила о замене в составе сборной на Олимпиаду

В составе сборной России по хоккею на Олимпиаду в Пекине произошло изменение. Вместо форварда "Локомотива" Артема Анисимова в заявку включен нападающий "Трактора" Владимир Ткачев.

Анисимов пока переведен в число запасных. Как сообщает пресс-служба сборной России, причиной для такого решения стал положительный тест на коронавирус, который хоккеист "Локомотива" сдал во вторник.

"Соответствующие документы уже направлены в ОКР. Артем Анисимов, к сожалению, пока не присоединился к команде на сборах. Он чувствует себя хорошо, тренируется по индивидуальному графику, но после отрицательных тестов, его вчерашний тест показал положительный результат. У Артема еще есть шансы поехать с командой в Пекин, он ежедневно сдает необходимые анализы, надеемся, что следующие тесты вновь будут отрицательными", - говорится в сообщении.

Все остальные игроки, включенные в состав, находятся на базе в Новогорске, где продолжают готовиться в олимпийскому турниру. В пятницу планируется провести двусторонний матч.