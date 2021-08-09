Синхронистка Светлана Ромашина стала семикратной олимпийской чемпионкой
Это в плавании можно за одну Олимпиаду взять сразу восемь золотых медалей, как в Пекине-2008 и сделал непотопляемый американец Майкл Фелпс. Ромашина к своим победам шла четыре олимпийских цикла. После Рио родила дочку Александру и снова вернулась. Синхронное плавание - и это объективно - уступает плаванию по популярности, телевизионным рейтингам, накалу борьбы, количеству звезд и мировых рекордсменов на 1 кубометр бассейна. Конкуренцию с легкой атлетикой тоже не выдержит. Но я все равно ставлю Ромашину в один ряд с Фелпсом или Усэйном Болтом. Летающая рыба, Человек-молния - эти парни лицо своего вида спорта и спорта вообще. Они уже завершили карьеру, но о них продолжают говорить, проводить параллели, ставить в пример. Но ведь и с Ромашиной так. Богиня воды, Русская русалка - это тоже давно бренд. И на свою "обложку" Света точно попала. Теперь пора подумать о втором ребенке.
Но Ромашину не хотят отпускать, поэтому вопросы о следующей Олимпиаде продолжаются.
После победы в дуэте со Светой Колесниченко вы сдерживали эмоции. Сейчас уже можно ликовать?
Светлана Ромашина: Эмоций внутри очень много. Их наконец-то можно выплеснуть, показать. Можно выдохнуть и расслабиться. Мы очень сильно все устали. Скажу за себя: эти две золотые медали были самыми тяжелыми в моей карьере. Я выжата как лимон - и физически, и эмоционально. А на этой Олимпиаде мы уже не раз убеждались в том, что психологическое здоровье очень важно. Будем его восстанавливать, когда вернемся домой. Я очень рада, что эта моя финальная олимпийская медаль стала золотой. И я могу поехать домой к семье.
А Олимпиада уже точно финальная?
Светлана Ромашина: Именно олимпийский старт - да. Что будет дальше, не хочу говорить. Мы сейчас все уходим отдыхать, что-что, но Олимпиада отнимает столько сил. А мы же не железные. Мы девушки, и притом очень ранимые. Очень хочется отдохнуть.
А что потом?
Светлана Ромашина: Может, я попробую себя в качестве тренера. А может, и нет. Это были сумасшедшие два года подготовки. Когда программа подошла к концу, я мысленно сказала себе: "Ну, вот и все, конец". Как спортсменка я добилась всего, о чем мечтала. Как женщина я хочу еще раз стать матерью.
Света Ромашина безусловный лидер нашей сборной. Но мультимедалисток в группе у нас хватает. Это было третье "золото" для Светланы Колесниченко, Аллы Шишкиной и Александры Пацкевич, второе - для Марии Шурочкиной и Влады Чигиревой. А дебютанток Марину Голядкину и Полину Комар - с началом коллекции.
Алла Шишкина:
- В чем секрет нашего успеха? С 1998 года тренером нашей команды стала Татьяна Николаевна Покровская. Первый секрет - это наш тренер. Второй - 10-часовые тренировки каждый день. Практически 300 дней в году. У нас есть специальная закрытая база, мы там живем. Третий секрет - замечательные, сильные, выносливые спортсмены, любящие свое дело, готовые ради этой медали практически на все.
Александра Пацкевич:
- Нас выстраивают на награждение по алфавиту. Я стояла рядом со Светой Ромашиной и была тем человеком, который надел на нее седьмую олимпийскую медаль. Для меня это были двойной восторг, гордость и радость. Она моя лучшая подруга, коллега и крестная моего ребенка. Нас захватили эмоции. Мы стояли на пьедестале - пусть не было гимна, но звучала классика. Это пробирает до мурашек всех. Чувства были и усталости, и радости... Это надо просто прожить.
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