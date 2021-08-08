Сборная Кубы показала лучший результат на Олимпийских играх с 2004 года

На завершившихся Олимпийских играх в Токио кубинские спортсмены завоевали 7 золотых наград и таким образом смогли показать лучший результат по числу завоеванных золотых наград с 2004 года. Тогда в Афинах кубинцы 9 раз становились олимпийскими чемпионами. А вот на прошлых Играх в Рио-де-Жанейро высшая ступень пьедестала покорилась спортсменам с Острова Свободы всего 5 раз.

"Куба завершила свои выступления в Токио на 14-м месте общемедального зачета из более чем 200 участников. Берет невероятная гордость за наших атлетов и за дело, начатое Фиделем! В такие дни, как сегодня, я вновь убеждаюсь, что для родины нет ничего невозможного! Продолжим побеждать", - написал на своей странице в Twitter кубинский президент Мигель Диас-Канель.

Кстати, на этот раз лидера кубинской революции Фиделя Кастро нынешний глава Острова Свободы упомянул отнюдь не случайно. Именно с победой революции в 1959 году в стране начались и победы в спорте высоких достижений, ставшие возможными благодаря развитию массового спорта в стране. Это отлично прослеживается по истории выступления кубинских спортсменов на Олимпийских играх. Золотые награды кубинцы завоевывали только на 2 и 3-х Играх в 1900 и 1904 гг., а затем золота не было долгих 70 лет до Олимпиады 1972 года в Мюнхене, когда с победы революции прошло 13 лет, оказавшихся достаточными для подготовки чемпионов. С тех пор Куба регулярно завоевывает высшие награды. Ну а настоящим триумфом кубинского спорта стала Олимпиада 1992 года в Барселоне, когда с 14 золотыми медалями маленькое островное государство стало 5-м в общемедальном зачете!

Заняв высокое 14-е место в общем зачете летней Олимпиады в Токио, кубинская сборная завоевала 7 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых наград. Такое же число золотых медалей среди сборных стран американского континента удалось завоевать только Бразилии и Канаде (которые, впрочем, опередили Остров по общему числу завоеванных медалей), ну а лучше Кубы в Америке стали только победители общего медального зачета - США с 39 наградами высшей пробы.

Главным "поставщиком" золотых медалей в копилку сборной стал национальный вид спорта Кубы - бокс. Боксеры завоевали 4 награды высшей пробы, убедительно возглавив медальный зачет турнира по боксу. Чемпионами стали Энди Крус, Арлен Лопес, Рониэль Иглесиас, и Хулио Сесар ла Крус.

Исторического достижения на завершившихся Играх продемонстрировал кубинский борец Михаин Лопес, завоевавший "золото" на 4 Играх! До Лопеса, который после Олимпиады завершает спортивную карьеру, такого достижения не добивался ни один борец греко-римского стиля. 38-летний кубинец с 4 наградами высшего достоинства обошел легендарного россиянина Александра Карелина по числу золотых олимпийских медалей.

Еще по одному золоту Кубе принесли каноисты Сергей Торрес и Фернандо Хорхе Энрикес, ставшие первыми в каноэ-двойках на дистанции 1000 м, а также еще один борец греко-римского стиля - Луис Альберто Орта Санчес, победивший в категории до 60 килограмм.