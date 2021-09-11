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Идет  день олимпиады
11.09.2021 15:46
Рубрика: Спорт

Российским призерам Олимпиады в Токио вручили ключи от автомобилей

Текст: Михаил Хорошилов

Российские призеры Олимпийских игр в Токио, которые прошли минувшим летом, получили автомобили. Ключи от новых машин, которые предоставлены Фондом поддержки олимпийцев, спортсменам вручил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.

Фото: Скриншот RT на русском / youtube
Президент вручил госнаграды победителям Олимпиады в Токио

Обладателям высших наград выдали BMW X5, серебряным и бронзовым медалистам - BMW X3. На месте номеров у автомобилей именные таблички, которые атлеты при регистрации в ГИБДД заменят на официальные знаки. Всего в субботу олимпийцам вручили 77 машин.

Сборная России завоевала в Токио 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды и заняла в медальном зачете пятое общекомандное место. Глава Минспорта Олег Матыцин признал выступление россиян успешным и сообщил, что государство потратило за четыре года 20 миллиардов рублей на подготовку спортсменов к Играм-2020.

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