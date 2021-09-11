Российским призерам Олимпиады в Токио вручили ключи от автомобилей

Российские призеры Олимпийских игр в Токио, которые прошли минувшим летом, получили автомобили. Ключи от новых машин, которые предоставлены Фондом поддержки олимпийцев, спортсменам вручил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.

Обладателям высших наград выдали BMW X5, серебряным и бронзовым медалистам - BMW X3. На месте номеров у автомобилей именные таблички, которые атлеты при регистрации в ГИБДД заменят на официальные знаки. Всего в субботу олимпийцам вручили 77 машин.

Сборная России завоевала в Токио 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды и заняла в медальном зачете пятое общекомандное место. Глава Минспорта Олег Матыцин признал выступление россиян успешным и сообщил, что государство потратило за четыре года 20 миллиардов рублей на подготовку спортсменов к Играм-2020.