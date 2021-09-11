Российским призерам Олимпиады в Токио вручили ключи от автомобилей
Российские призеры Олимпийских игр в Токио, которые прошли минувшим летом, получили автомобили. Ключи от новых машин, которые предоставлены Фондом поддержки олимпийцев, спортсменам вручил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.
Обладателям высших наград выдали BMW X5, серебряным и бронзовым медалистам - BMW X3. На месте номеров у автомобилей именные таблички, которые атлеты при регистрации в ГИБДД заменят на официальные знаки. Всего в субботу олимпийцам вручили 77 машин.
Сборная России завоевала в Токио 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды и заняла в медальном зачете пятое общекомандное место. Глава Минспорта Олег Матыцин признал выступление россиян успешным и сообщил, что государство потратило за четыре года 20 миллиардов рублей на подготовку спортсменов к Играм-2020.
Арман Дюплантис: Хочу побить как можно больше раз мировой рекорд 26.08.2021
"Хочу выиграть как можно больше чемпионатов мира, Европы, Олимпийских игр. Хочу побить как можно больше раз мировой рекорд", - заявил чемпион ОИ-2020 по прыжкам с шестом Арман Дюплантис. В интервью "РГ" он оценил свое выступление в Токио и перспективы стать новым лицом легкой атлетики
Путин наградил российских олимпийцев 11.08.2021
Владимир Путин подписал указ о госнаградах для российских спортсменов, завоевавших медали на Олимпийских играх в Токио. Ордена и медали присуждены российским спортсменам "за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность"
Подводим итоги Олимпийских игр: Как выступила сборная России 08.08.2021
Нынешние Игры - грандиозный эксперимент, который успешно завершен для массы спортсменов, рисковавших в Токио так, как не рисковали ни на одной Олимпиаде. Никогда еще участие олимпийской сборной России не было столь непредсказуемым. Российская команда завоевала 71 медаль, из которых 20 - золотые