Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Ближайшие соревнования
Расписание
Идет  день олимпиады
22.08.2021 19:16
Рубрика: Спорт

В Токио 24 августа стартует Паралимпиада

Энергично заполняется новыми постояльцами открывшаяся 17 августа олимпийская деревня. Пока трудно сказать, представители скольких государств станут ее жителями. Предполагалось, что 60. Но отказался от участия захваченный "Талибаном" (запрещенная в России организация. - Прим. ред.) Афганистан. Из-за пандемии не направят в Японию на Паралимпиаду свои крошечные мини-делегации Самоа, Кирибати, Тонга и Вануату.
Текст: Николай Долгополов
Российская газета - Федеральный выпуск № 190(8541)
Япония проведет Паралимпиаду по высшему разряду. Но зрителей на трибунах красивых арен, увы, снова не будет. Фото: Reuters Япония проведет Паралимпиаду по высшему разряду. Но зрителей на трибунах красивых арен, увы, снова не будет. Фото: Reuters
Япония проведет Паралимпиаду по высшему разряду. Но зрителей на трибунах красивых арен, увы, снова не будет. Фото: Reuters

А вот сборные крупных мировых держав будут представлены солидными национальными сборными. В нашей - 241 спортсмен: 129 мужчин и 112 женщин. Гендерное равенство соблюдено. И команда, которой из-за придирок прошлого состава Международного Паралимпийского комитета (МПК) придется выступать под флагом Паралимпийского комитета России (ПКР), готова вступить в борьбу в 19 видах спорта из 22, входящих в программу. Кстати, количество медалей, разыгрываемых паралимпийцами в Токио - их 539, даже превышает те 339 комплектов наград, за которые боролись на Играх-2020 олимпийцы.

Фото: Charly TRIBALLEAU / AFP
Стали известны слоганы церемоний открытия и закрытия Паралимпиады

Нашу сборную проводили в Токио с почетом. Ее поддерживают, за нее даже молятся. И хотя на Паралимпиаде нет медального зачета, вся команда мечтает добыть как можно больше наград. Пять лет наши паралимпийцы ждали и готовились к большому событию. С 2020-го Паралимпиада была перенесена на 2021-й. А в 2016-м поехать в Рио-де-Жанейро не пришлось. И во многом из-за русофобской позиции прежнего президента МПК Филиппа Крейвена.

Теперь британец в отставке. Его место занял бразилец Эндрю Парсонс, производящий впечатление руководителя взвешенного, разумного. Очень переживающего за своих спортсменов. По его подсчетам, общее количество людей с ограниченными возможностями составляет 15 процентов от всего населения планеты. Это приблизительно 1,2 миллиарда человек. Именно по ним, уверен Парсонс, нанесла страшнейший удар пандемия. Как раз этой категории заболевших медицинская помощь оказывалась во многих странах не во всем необходимом объеме и очень медленно. И теперь Паралимпиада дает шанс на возрождение мечты. А главное, на то, что благодаря приковывающему внимание событию мир вспомнит о тех, кто даже больше других нуждается в его помощи. И слоган Торжественного открытия, которое пройдет, как и все состязания, без зрителей, придуман соответствующий - "У нас есть крылья".

Лишь бы все прошло гладко и без эпидемиологических всплесков. Для обеспечения безопасности хозяева ввели строгий контроль. Он помог подавить распространения ковида и во время Олимпиады, когда положительные тесты с 12 июля и до окончания Игр - 8 августа - сдали 546 человек, имеющих отношение к Играм-2020. А проводящееся перед Паралимпиадой с 12 августа обязательное тестирование помогло выявить 101 инфицированного. Все они так или иначе связаны с грядущим спортивным событием. Это и жители Японии, и иностранные гости. Официальный сайт Паралимпиады приводит тревожные данные. Трое заболевших - жители олимпийской деревни.

Количество людей с ограниченными возможностями составляет 15 процентов от всего населения планеты. Это приблизительно 1,2 миллиарда человек 

ТАСС сообщил: положительные тесты сдали и двое россиян. По словам Павла Рожкова, председателя Исполкома ПКР, тесты всех членов делегации, проведенные тотчас после прилета, дали отрицательный результат. Но дальнейшие обязательные скрининги выявили двух инфицированных - тренера и врача. Оба помещены на двухнедельный карантин.

539 комплектов наград разыгрывается на Паралимпиаде. Это намного больше, чем у олимпийцев (339)

К сожалению, пандемия в Японии не утихает. В Токио даже состоялась демонстрация против Паралимпиады - малочисленная, но шумная, крикливая. Печальный рекорд - 258 876 инфицированных по стране - был установлен именно в эти дни. В Токио количество ежедневно заболевавших держалось на постоянном уровне, но сейчас наметилась тенденция к медленному стабильному снижению от шести к пяти тысячам. Возможно, помогло введение режима ЧС - чрезвычайной ситуации во многих японских префектурах.

Новости чемпионата
В FIG отказались предоставить протоколы по итогам судейства сестер Авериных 20.08.2021
Правительство утвердило вознаграждение победителям и призерам Олимпиады 13.08.2021
Из-за допинга одного спринтера серебра в мужской эстафете 4х100 метров должна лишиться вся сборная Великобритании 12.08.2021
Магучих: Критика делает меня только сильнее 12.08.2021
Все допинг-пробы российских спортсменов на Олимпиаде оказались отрицательными 10.08.2021
Путин наградил российских олимпийцев 11.08.2021

Путин наградил российских олимпийцев 11.08.2021

Владимир Путин подписал указ о госнаградах для российских спортсменов, завоевавших медали на Олимпийских играх в Токио. Ордена и медали присуждены российским спортсменам "за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность"

Подводим итоги Олимпийских игр: Как выступила сборная России 08.08.2021

Подводим итоги Олимпийских игр: Как выступила сборная России 08.08.2021

Нынешние Игры - грандиозный эксперимент, который успешно завершен для массы спортсменов, рисковавших в Токио так, как не рисковали ни на одной Олимпиаде. Никогда еще участие олимпийской сборной России не было столь непредсказуемым. Российская команда завоевала 71 медаль, из которых 20 - золотые

We have ROC'ed you: Успехи российских олимпийцев в зеркале иностранных СМИ 08.08.2021

We have ROC'ed you: Успехи российских олимпийцев в зеркале иностранных СМИ 08.08.2021

Олимпийские игры в Токио остались позади. Россия набрала в итоговом зачете медалей больше, чем на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году. О том, как зарубежная пресса оценивает этот результат - в обзорном материале "РГ"

Олимпийские игры в Токио официально завершились 08.08.2021

Олимпийские игры в Токио официально завершились 08.08.2021

В Токио в воскресенье прошла церемония закрытия Олимпиады 2020 года. Соревнования официально объявлены завершившимися. Во время церемонии глава МОК Томас Бах передал олимпийский флаг Парижу, который в 2024 примет следующие летние Игры