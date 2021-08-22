В Токио 24 августа стартует Паралимпиада

А вот сборные крупных мировых держав будут представлены солидными национальными сборными. В нашей - 241 спортсмен: 129 мужчин и 112 женщин. Гендерное равенство соблюдено. И команда, которой из-за придирок прошлого состава Международного Паралимпийского комитета (МПК) придется выступать под флагом Паралимпийского комитета России (ПКР), готова вступить в борьбу в 19 видах спорта из 22, входящих в программу. Кстати, количество медалей, разыгрываемых паралимпийцами в Токио - их 539, даже превышает те 339 комплектов наград, за которые боролись на Играх-2020 олимпийцы.

Нашу сборную проводили в Токио с почетом. Ее поддерживают, за нее даже молятся. И хотя на Паралимпиаде нет медального зачета, вся команда мечтает добыть как можно больше наград. Пять лет наши паралимпийцы ждали и готовились к большому событию. С 2020-го Паралимпиада была перенесена на 2021-й. А в 2016-м поехать в Рио-де-Жанейро не пришлось. И во многом из-за русофобской позиции прежнего президента МПК Филиппа Крейвена.

Теперь британец в отставке. Его место занял бразилец Эндрю Парсонс, производящий впечатление руководителя взвешенного, разумного. Очень переживающего за своих спортсменов. По его подсчетам, общее количество людей с ограниченными возможностями составляет 15 процентов от всего населения планеты. Это приблизительно 1,2 миллиарда человек. Именно по ним, уверен Парсонс, нанесла страшнейший удар пандемия. Как раз этой категории заболевших медицинская помощь оказывалась во многих странах не во всем необходимом объеме и очень медленно. И теперь Паралимпиада дает шанс на возрождение мечты. А главное, на то, что благодаря приковывающему внимание событию мир вспомнит о тех, кто даже больше других нуждается в его помощи. И слоган Торжественного открытия, которое пройдет, как и все состязания, без зрителей, придуман соответствующий - "У нас есть крылья".

Лишь бы все прошло гладко и без эпидемиологических всплесков. Для обеспечения безопасности хозяева ввели строгий контроль. Он помог подавить распространения ковида и во время Олимпиады, когда положительные тесты с 12 июля и до окончания Игр - 8 августа - сдали 546 человек, имеющих отношение к Играм-2020. А проводящееся перед Паралимпиадой с 12 августа обязательное тестирование помогло выявить 101 инфицированного. Все они так или иначе связаны с грядущим спортивным событием. Это и жители Японии, и иностранные гости. Официальный сайт Паралимпиады приводит тревожные данные. Трое заболевших - жители олимпийской деревни.

Количество людей с ограниченными возможностями составляет 15 процентов от всего населения планеты. Это приблизительно 1,2 миллиарда человек

ТАСС сообщил: положительные тесты сдали и двое россиян. По словам Павла Рожкова, председателя Исполкома ПКР, тесты всех членов делегации, проведенные тотчас после прилета, дали отрицательный результат. Но дальнейшие обязательные скрининги выявили двух инфицированных - тренера и врача. Оба помещены на двухнедельный карантин.

539 комплектов наград разыгрывается на Паралимпиаде. Это намного больше, чем у олимпийцев (339)

К сожалению, пандемия в Японии не утихает. В Токио даже состоялась демонстрация против Паралимпиады - малочисленная, но шумная, крикливая. Печальный рекорд - 258 876 инфицированных по стране - был установлен именно в эти дни. В Токио количество ежедневно заболевавших держалось на постоянном уровне, но сейчас наметилась тенденция к медленному стабильному снижению от шести к пяти тысячам. Возможно, помогло введение режима ЧС - чрезвычайной ситуации во многих японских префектурах.