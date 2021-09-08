Победителям и призерам Олимпиады в Токио вручат автомобили в Кремле

Церемония вручения автомобилей победителям и призерам Олимпийских игр в Токио состоится 10 сентября и пройдет в Кремле.

Об этом заявил исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев России Александр Катушев. На Играх в Токио россияне сумели завоевать 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых награды.

"Церемония должна пройти в пятницу, 10 сентября, сразу после получения олимпийцами государственных наград в Кремле. Все будет происходить на Соборной площади, автомобили будут стоять на соседней - Ивановской площади", - приводит его слова ТАСС.

Пока не раскрываются подробности того, какие именно автомобили будут вручены победителям и призерам Игр. Однако известно, что они будут трех классов по достоинству выигранной медали.