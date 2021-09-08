Победителям и призерам Олимпиады в Токио вручат автомобили в Кремле
Церемония вручения автомобилей победителям и призерам Олимпийских игр в Токио состоится 10 сентября и пройдет в Кремле.
Об этом заявил исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев России Александр Катушев. На Играх в Токио россияне сумели завоевать 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых награды.
"Церемония должна пройти в пятницу, 10 сентября, сразу после получения олимпийцами государственных наград в Кремле. Все будет происходить на Соборной площади, автомобили будут стоять на соседней - Ивановской площади", - приводит его слова ТАСС.
Пока не раскрываются подробности того, какие именно автомобили будут вручены победителям и призерам Игр. Однако известно, что они будут трех классов по достоинству выигранной медали.
Арман Дюплантис: Хочу побить как можно больше раз мировой рекорд 26.08.2021
"Хочу выиграть как можно больше чемпионатов мира, Европы, Олимпийских игр. Хочу побить как можно больше раз мировой рекорд", - заявил чемпион ОИ-2020 по прыжкам с шестом Арман Дюплантис. В интервью "РГ" он оценил свое выступление в Токио и перспективы стать новым лицом легкой атлетики
Путин наградил российских олимпийцев 11.08.2021
Владимир Путин подписал указ о госнаградах для российских спортсменов, завоевавших медали на Олимпийских играх в Токио. Ордена и медали присуждены российским спортсменам "за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность"