Подводим итоги Олимпийских игр: Как выступила сборная России

Золотой полет Марии Ласицкене в секторе по прыжкам в высоту стал одним из самых ярких моментов прошедшей Олимпиады. Фото: РИА Новости

Никогда еще участие олимпийской сборной России, не будучи членом МОК, не стану называть ее странной аббревиатурой ROC, не было столь непредсказуемым.

О флаге и гимне уже столько сказано: нынешнее поколение олимпийцев почему-то отвечало за ошибки - подлинные и мнимые - из прошлого.

Пандемия, вырывавшая потенциальных участников Игр из стройных олимпийских рядов. Невиданно строгие правила поведения и казарменного проживания, вызванные суровой ковидной необходимостью. Непривычная жара, крутая смена часовых поясов.

Сомнения в справедливом судействе, увы, сбывшиеся в безобразной вакханалии, развернутой вокруг наших девушек в художественной гимнастике, в спортивной ходьбе, да и в некоторых других дисциплинах.

Допуск чуть не в последний всего десяти легкоатлетов в самый медалеемкий вид спорта.

Это как на хоккейной площадке, когда трое против пятерых. Небольшая по прежним понятиям сборная страны в 334 человека должна была бороться с американцами, их больше 600, китайцами, британцами, австралийцами, немцами, превосходившими нас числом.

На Играх в Токио российская команда завоевала 71 медаль, из которых 20 - золотые!

Но не умением и мужеством. Не стремлением выжать из себя все.

Не способностью справиться с травмами и победить, как справились прыгунья в высоту Мария Ласицкене, гимнасты Артур Далалоян, Никита Нагорный, выпрыгнувшие как черти из табакерки тхэквондисты Максим Храмцов и Владислав Ларин или взявший исконное свое борец Абдулрашид Садулаев...

Большой олимпийский спорт - это не оздоровительная физкультура, а всегда и неизбежно, рано или поздно, но приходящая боль.

Мучительные на грани физического и психологического срыва испытания, битва с себе равными. Настоящая игра в "золото" с такими же голодными, жадными до медалей.

И здесь, в этом чисто человеческом компоненте, нам не было равных.

Грядущий и уже сегодня начавшийся олимпийский цикл короток - до 26 июля 2024 года, начала Игр в Париже, всего-то 1082 дня

Может, сказалась закладывавшаяся веками генетика: терпеть и побеждать? Наверное, хотя твердят, будто она в последние десятилетия исчезла. Олимпиада в Токио доказала: нет, по-прежнему жива.

Может, нашим олимпийцам удастся передать это чувство долга, беззаветности, Родины и другим своим далеким от спорта ровесникам? Не знаю, не уверен. Великие спортсмены, хотя и представляют в основном разросшиеся мегаполисы, свои первые, да и последующие шаги делали в маленьких городках, где тиры и гимнастические залы продуваемы ветрами, а спортивные арены называются дворцами только по давней привычке. Сверстникам из центра дается во множество раз больше шансов найти себя в других областях сегодняшней многогранности. Да и боли, постоянной, ноющей, как спортсменам, жителям Москвы или Питера, сидящим за компьютерами, испытывать не приходится.

Мы воспитаны на максимализме. Ждем, настаиваем - и настаиваем на лучшем и большем. Поэтому для некоторых войти в командную медальную тройку виделось реальной задачей. Но решаемой не этой медалью. Сборная России завоевала больше медалей, чем в Рио-2016, - 20-28-23, стала пятой. Американцы, китайцы, японцы и бритты впереди. Да, не сногсшибательный для нас успех, однако вполне реальная, абсолютно чистая (понимаете, о чем я?) на сегодня победа. Которая не завтра, а при такой же упорной и дружно согласованной работе министерства спорта и Олимпийского комитета должна превратиться в успех еще более значимый в олимпийском Париже-2024. Шаг сделан. А выводы о прогрессе того же тхэквондо, как и провале, к примеру, в гребле на байдарках и каноэ, заставят очень многое пересмотреть, задуматься и принять решения.

Из немалого количества чемпионов мне видится одна типично не типичная главная героиня. Мария Ласицкене (в девичестве Кучина) выиграла прыжки в высоту не благодаря, а вопреки всему. Ну сколько же лет мучает россиян Международная федерация легкой атлетики, успевшая сменить имя на Уорлд Атлетикс, но не изменить изуверское отношение к нашим. Это ее президент и вечный российский недруг лорд Коэ лишил Марию возможности соревноваться перед Олимпиадой на крупных турнирах. Она получила травму, вернувшись в сектор за месяц до Игр. Не успела набрать форму. С трудом - с третьей попытки - преодолела квалификационную высоту Токио. Была так далека от лучших своих результатов. И в финале проигрывала. Не было шанса набраться сил - неоткуда. Измученное, усталое лицо. Но сжатые зубы. Чудес в прыжках в высоту не бывает. Но свершилось - Мария сотворила чудо сама. Из полной безнадеги догнала, выбилась в лидеры. Послала в нокдаун соперниц, взяв 202 сантиметра, и отправила в нокаут лучшими для себя в сезоне очень высоченными 204. И тут же обнялась с украинками. Тоже знак. Может, и здесь еще не все потеряно? Если можно в спорте, то почему нельзя и...

334 спортсмена из России боролись в Токио с американцами, которых было больше 600, китайцами, британцами, австралийцами, немцами и другими командами, превосходившими нас числом

Грядущий и уже сегодня начавшийся олимпийский цикл короток - до 26 июля 2024 года, начала Игр в Париже, всего-то 1082 дня. Для нас, людей обычных, немало. Для будущих олимпийцев - совсем мало. Успеть надо столько. Сможем ли? Пока мы набираем скорость, берем высоты. Главное, что растем. Вот так расти и дальше.

Подготовил Илья Трисвятский