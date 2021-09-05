Глава ПКР Рожков оценил выступление россиян на Паралимпиаде
Шеф миссии российской команды на Играх в Токио, исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков прокомментировал итоги выступления наших спортсменов на Паралимпийских играх в Токио.
Россия заняла четвертое место в общем зачете соревнований, завоевав 118 медалей (36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых наград). Впереди оказались только США, Великобритания и Китай.
"Все ребята герои, все молодцы. Все без исключения проделали огромную работу для того, чтобы попасть на Паралимпийские игры. Жесточайшие условия из-за COVID-19, сокращение количества отборочных соревнований, выполнения ПКР поствосстановительных критериев МПК и Всемирного антидопингового агентства - мы столкнулись с этими факторами. И, несмотря на все это, наши ребята приехали и все в честной борьбе показали высокие результаты", - приводит слова Рожкова РИА Новости.
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