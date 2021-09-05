Россия завершила Паралимпиаду, завоевав рекордные 118 медалей

Сборная России завоевала на Паралимпийских играх в Токио рекордные 118 медалей.

Российская команда по итогам Паралимпиады заняла четвертое общекомандное место, при этом набрав рекордное для себя число наград.

В воскресенье серебряную медаль завоевала легкоатлетка Елена Паутова в марафоне. Она преодолела дистанцию за 3 часа 4 минуты 16 секунд. Золото досталось японке Мисато Мичисите. На счету российской сборной 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград.

Первое место досрочно выиграла команда Китая, на счету которой 95 золотых, 60 серебряных и 51 бронзовая медаль. Вторыми стали спортсмены Великобритании - 41-38-44, третьими американцы - 36-36-31, опередившие россиян по числу серебряных наград.

В Токио осталось разыграть несколько комплектов наград, но спортсмены из России в этих видах не участвуют.

В воскресенье состоится церемония закрытия Игр.