Стали известны составы сборных России на Кубке мира по биатлону

Тренеры мужской и женской сборных России по биатлону назвали составы на эстафетные гонки, которые пройдут в шведском Эстерсунде в субботу и воскресенье.

В субботу на старт выйдут мужчина. Как сообщает "Матч ТВ", тренерский штаб команды остановил свой выбор на Кариме Халили, Данииле Серохвостове, Александре Логинове и Эдуарде Латыпове, который пока показывает абсолютно лучший результат в команде.

В спринте, который состоялся в четверг, Латыпов показал 4-й результат, Логинов - 13-й, Халили - 33-й, а Серохвостов, немного не угадавший с амуницией, стал лишь 73-м.

В воскресенье пройдет женская эстафетная гонка. В ней примут участие Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Лариса Куклина.