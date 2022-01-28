Второй тест на ковид тренера биатлонистов Башкирова оказался отрицательным

Тренер мужской биатлонной сборной России Сергей Башкиров сдал отрицательный тест на коронавирус и скоро сможет присоединиться к команде в Пекине.

Сразу после прилета в Китай тест Башкирова показал положительный результат. В пятницу стало известно, что повторное тестирование не выявило заражения коронавирусом, сообщает сайт Союза биатлонистов России.

Как сообщается, в ближайшее время он сможет присоединиться к команде и продолжить подготовку к стартующей в начале февраля Олимпиаде.

Скоро прибудут в Пекин и представители женской сборной, чей вылет был задержан. В пятницу в Китай вылетят биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, тренер женской сборной Михаил Шашилов и массажист национальной команды Роман Никитин.