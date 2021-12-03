Бабиков выиграл спринт на этапе Кубка IBU по биатлону

Российский биатлонист Антон Бабиков победил на этапе Кубка IBU. В пятницу ему не было равных в спринте.

В норвежском Шушене проходит этап второго по важности соревнования по биатлону - Кубка IBU. В пятницу мужчины выступали в спринтерской гонке на 10 км.

Лучший результат показал россиянин Антон Бабиков. Он не допустил ни одного промаха и победил с результатом 24 минуты 32,8 секунды.

Второй результат у норвежца Филипа Андерсена, отставшего на 0,9 секунды. При этом он не смог закрыть одну мишень. Бронза у его соотечественника Хеварда Богетвейта. Он проиграл победителю 9,8 секунды и также один раз промахнулся.

В 10-ку сильнейших попал Ильназ Мухамедзянов, ставший восьмым. Евгений Гараничев пришел к финишу с 11-м результатом, Никита Поршнев - 41-й.