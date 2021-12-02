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02.12.2021 20:30
Рубрика: Спорт

Латыпов стал четвертым в спринте на втором этапе Кубка мира

Текст: Максим Домчев
Россиянин Эдуард Латыпов показал четвертый результат в спринте на втором этапе Кубка мира по биатлону, который стартовал в Швеции.
Эдуард Латыпов. Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Эдуард Латыпов. Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Эдуард Латыпов. Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

Мужская сборная России на этом этапе предстала в обновленном составе. Вместо проваливших первый этап Матвея Елисеева и Евгения Гараничева, отправленных приводить себя в форму на Кубок IBU, на старт вышли Василий Томшин и Александр Поварницын.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Лучшим из россиян по итогам спринтерской гонки на 10 км в четверг снова стал Эдуард Латыпов. Он чисто отстрелял на обоих рубежах и на этот раз не допустил ошибки на финише, выбрав правильные финишные ворота. В итоге он показал четвертый результат, проиграв почти пять секунд занявшему третье место французу Кентену Фийону Майе.

Победу одержал швед Себастиан Самуэльссон. Он допустил один промах, но сумел опередить еще одного француза Эмильена Жаклена, также не закрывшего одну мишень, на 18 секунд. 3,5 секунды ему уступил Фийон Майе.

Александр Логинов с одним промахом занял 13-ю позицию. Поварницын, также с промахом, стал 28-м. 33-й результат у Карима Халили, 39-й Василий Томшин. Разочаровал Даниил Серохвостов, ставший 73-м.

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