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29.11.2021 13:29
Рубрика: Спорт

Гараничев и Елисеев лишились места в составе на втором этапе Кубка мира

Текст: Максим Домчев
Неудачно выступившие на первом этапе Кубка мира по биатлону Евгений Гараничев и Матвей Елисеев лишились места в составе сборной, их заменят Василий Томшин и Александр Поварницын.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Об изменениях в составе мужской сборной России рассказал президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров. Он отметил, что это плановая ротация.

Фото: EPA
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"Замена будет произведена уже сегодня, поскольку первая команда останется в Швеции, в Эстерсунде, а вторая переезжает в Норвегию, в Шушен. Это плановая ротация в олимпийском сезоне, о которой и я, и старшие тренеры говорили не раз. Какие-то категоричные оценки ставить рано. Это всего лишь первые гонки сезона", - цитирует Майгурова пресс-служба СБР.

Гараничев в воскресной гонке забыл палки, из-за чего опоздал на старт более чем на полминуты. Этот результат был прибавлен к его времени. В итоге Гараничев установил антирекорд всех времен, финишировав со 113-м результатом.

Елисеев в двух гонках показал 30-й и 75-й результаты. После финиша в воскресенье заявил о том, что хотел бы сделать паузу в карьере.

Ближайшие соревнования пройдут в Эстерсунде с 2 по 5 декабря.

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