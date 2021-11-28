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28.11.2021 19:33
Рубрика: Спорт

Российский биатлонист забыл палки и опоздал на старт спринта

Текст: Артур Нанян
Россиянин Евгений Гараничев опоздал на старт спринта на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде из-за того, что забыл лыжные палки, сообщает телеканал "Матч ТВ" .
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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Перед началом гонки Гараничев ждал у вакс-кабины, пока не получил инвентарь. В результате он опоздал на старт на 35 секунд. Евгений был заявлен под 116-м номером, однако стартовал после 117-го и финишировал 113-м. Отметим, что Гараничев уже опаздывал на старт - было это три года назад в США.

Победителем сегодняшней гонки стал швед Даниэль Самуэльссон, второе место досталось норвежцу Ватле Шосте Кристиансену, замкнул тройку лидеров еще один представитель Норвегии Йоханнес Бе. Лучшим из россиян стал Александр Логинов, который занял десятую строчку.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2021/2022