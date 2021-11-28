Российский биатлонист забыл палки и опоздал на старт спринта

Россиянин Евгений Гараничев опоздал на старт спринта на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде из-за того, что забыл лыжные палки, сообщает телеканал "Матч ТВ" .

Перед началом гонки Гараничев ждал у вакс-кабины, пока не получил инвентарь. В результате он опоздал на старт на 35 секунд. Евгений был заявлен под 116-м номером, однако стартовал после 117-го и финишировал 113-м. Отметим, что Гараничев уже опаздывал на старт - было это три года назад в США.

Победителем сегодняшней гонки стал швед Даниэль Самуэльссон, второе место досталось норвежцу Ватле Шосте Кристиансену, замкнул тройку лидеров еще один представитель Норвегии Йоханнес Бе. Лучшим из россиян стал Александр Логинов, который занял десятую строчку.