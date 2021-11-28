Вяльбе заявила об уходе аналитика сборной России после постов в соцсетях

Президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила об уходе из национальной сборной аналитика Анатолия Волкова, сообщает РИА Новости. При этом она отказалась назвать причину увольнения специалиста.

Напомним, что перед стартом Кубка мира Волков раскритиковал официальных вещателей лыжных гонок в нашей стране. Он опубликовал соответствующую запись в соцсетях, но вскоре удалил ее.

"Он что, главный тренер, чтобы давать объяснения про его уход? Просто больше не будем привлекать его к работе, вот и все", - отметила Вяльбе.