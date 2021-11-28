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28.11.2021 18:24
Рубрика: Спорт

Вяльбе заявила об уходе аналитика сборной России после постов в соцсетях

Текст: Сергей Литвинов

Президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила об уходе из национальной сборной аналитика Анатолия Волкова, сообщает РИА Новости. При этом она отказалась назвать причину увольнения специалиста.

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Напомним, что перед стартом Кубка мира Волков раскритиковал официальных вещателей лыжных гонок в нашей стране. Он опубликовал соответствующую запись в соцсетях, но вскоре удалил ее.

"Он что, главный тренер, чтобы давать объяснения про его уход? Просто больше не будем привлекать его к работе, вот и все", - отметила Вяльбе.

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