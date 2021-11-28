Шведка Ханна Эберг стала победительницей спринта на этапе КМ по биатлону

Шведская биатлонистка Ханна Эберг выиграла спринт на первом этапе Кубка мира, который проходит на ее родине в городе Эстерсунд.

Эберг преодолела дистанцию 7,5 км за 19 минут 1,5 секунды и не допустила ни одного промаха на двух огневых рубежах. Второй финишировала представительница Франции Анаис Шевалье-Буше (+11,3 секунды), а замкнула тройку лидеров норвежка Марте Рейселанн (+15,4).

Лучшей из россиянок стала Ульяна Нигматуллина: она заняла 17-е место (+1.03,7). Что касается остальных наших соотечественниц, то Валерия Васнецова финишировала 26-й, Кристина Резцова - 33-й, Лариса Куклина - 45-й, Ирина Казакевич - 79-й, Светлана Миронова - 94-й.