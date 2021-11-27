Давидова выиграла первую гонку на стартовавшем Кубке мира по биатлону

В шведском Эстерсунде стартовал новый сезон Кубка мира по биатлону. Первыми на старт индивидуальной гонки на 15 км стали женщины.

Лучше всех с трассой и четырьмя огневыми рубежами справилась представительница Чехии Маркета Давидова. Она единственная не допустила ни одного промаха, финишировав первой с результатом 42 минуты 43,5 секунды.

Серебро досталось представительнице Австраии Лизе Терезе Хаузер, допустившей один промах и уступившей 1 минуту и 17,7 секунд победительнице. Бронза у немки Дениз Херрман - +1.23,0, также не закрывшей одну мишель.

До последнего огневого рубежа претендовала на попадание в тройку Ульяна Нигматуллина, более известная по своей девичьей фамилии Кайшева. Но один промах отбросил ее на пятое место, ее отставание от лидера составило 2 минуты 4 секунды.

В десятку попала также и Кристина Резцова, финишировавшая восьмой. Она также совершила один промах на последней стрельбе.