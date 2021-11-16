Определен состав женской сборной России по биатлону на Кубок мира

По результатам контрольных тренировок и контрольных гонок, которые прошли 15 и 16 ноября в Тюмени, тренерский штаб женской сборной России по биатлону определился с составами на предстоящие этапы Кубка мира и Кубка IBU.

Светлана Миронова. Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости