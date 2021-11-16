Определен состав женской сборной России по биатлону на Кубок мира

По результатам контрольных тренировок и контрольных гонок, которые прошли 15 и 16 ноября в Тюмени, тренерский штаб женской сборной России по биатлону определился с составами на предстоящие этапы Кубка мира и Кубка IBU.
Светлана Миронова. Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
В Тюмени женская команда соревновалась в спринте и масс-старте.
По итогам гонок на Кубок мира, который стартует 27 ноября, отправятся Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Кристина Резцова, сообщает сайт СБР.
В Кубке IBU, первая гонка которого пройдет 25 ноября, выступят Анастасия Шевченко, Тамара Дербушева, Евгения Буртасова, Наталья Гербулова, Екатерина Носкова и Анастасия Гореева.
В прошлом сезоне женская сборная России выступила крайне неудачно, заняв шестое место в Кубке наций.