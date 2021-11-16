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16.11.2021 14:27
Рубрика: Спорт

Определен состав женской сборной России по биатлону на Кубок мира

Текст: Максим Домчев
По результатам контрольных тренировок и контрольных гонок, которые прошли 15 и 16 ноября в Тюмени, тренерский штаб женской сборной России по биатлону определился с составами на предстоящие этапы Кубка мира и Кубка IBU.
Светлана Миронова. Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Светлана Миронова. Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Светлана Миронова. Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

В Тюмени женская команда соревновалась в спринте и масс-старте.

Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости
Определен состав мужской сборной России по биатлону на первые этапы КМ

По итогам гонок на Кубок мира, который стартует 27 ноября, отправятся Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Кристина Резцова, сообщает сайт СБР.

В Кубке IBU, первая гонка которого пройдет 25 ноября, выступят Анастасия Шевченко, Тамара Дербушева, Евгения Буртасова, Наталья Гербулова, Екатерина Носкова и Анастасия Гореева.

В прошлом сезоне женская сборная России выступила крайне неудачно, заняв шестое место в Кубке наций.

Спорт Биатлон