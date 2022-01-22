Бывшего чемпиона UFC, актера Тактарова избили в Мексике

Известный в прошлом боец ММА, победитель чемпионского турнира UFC Олег Тактаров был избит в Мексике. В настоящее время с ним все хорошо.

Об избиении Тактарова сообщил в своем Telegram-канале журналист Александр Лютиков. По его словам, конфликт произошел после того, как актер заступился за девушку, которая о чем-то спорила с охраной отеля.

Дальше кто-то нанес удар Тактарову сзади по голове. В избиении принимали участие около десяти человек.

"Очнулся от того, что задыхаюсь, у меня майка была на носу, я хотел дышать, а меня с этой стороны били. Один прыгал на наручниках. А наручники у меня были застегнуты за спиной. "Какой-то леской мне стягивали ноги, минут 30-40 я лежал, не двигался. Но меня все равно продолжали бить", - рассказал он.

В итоге на место прибыла полиция, которая прекратила избиение. Но рассказывать подробности об этом инциденте Тактаров не намерен до отъезда из Мексики.