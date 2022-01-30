Россиянин Молдавский проиграл Бейдеру в поединке за титул чемпиона Bellator

Российский боец Валентин Молдавский уступил американцу Райану Бейдеру в поединке за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе. В равном поединке судьи отдали победу американцу.

Главным событием турнира Bellator 273 стал поединок в тяжелом весе между временным чемпионом россиянином Валентином Молдавским и обладателем полноценного пояса американцем Райаном Бейдером. Накануне поединка давалось немало прогнозов, но шансы представителя России на победу оценивались довольно высоко.

Первый раунд, впрочем, у Молдавского явно не задался. Он каким-то чудом смог пережить два мощнейших попадания от соперника, но затем в борьбе почти наверстал упущенное. Однако раунд остался за американцем, который еще раз потряс россиянина сильным и точным ударом в челюсть.

Во втором раунде россиянин заметно превосходил соперника в борьбе, но снова пропустил опасный удар, и все же на этот раз Молдавский этот временной отрезок выиграл. Россиянин заметно превосходил соперника в третьем раунде, а четвертый остался за Бейдером. В решающем раунде россиянин снова был лучше в борьбе, но Бейдер нанес много ударов, а Молдавский должен был действовать более активно и чаще бить.

Также решили и судьи, отдавшие преимущество в один раунд Бейдеру - все трое были единогласны - 48:47 в пользу американца, хотя поражения Молдавский точно не заслужил.