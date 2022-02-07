Сборная Сенегала впервые в истории выиграла Кубок Африки

В Камеруне завершился Кубок африканских наций. Победителем турнира стал Сенегал, одолевший в финале по пенальти Египет - 0:0, 4:2.

Если откровенно, сенегальцы должны были выигрывать еще в основное время. Команда Алиу Сиссе создала больше моментов, а на седьмой минуте и вовсе обязана была забивать, но главная звезда "желто-зеленых" Садио Мане не реализовал пенальти.

В серии одиннадцатиметровых каждый из вратарей потащил по одному удару, однако у египтян в штангу еще попал Мохаммед Абдель Монем. К слову, решающий пенальти забил Мане.

Таким образом, Сенегал впервые в истории завоевал Кубок Африки, а один из лучших футболистов мира форвард "Ливерпуля" Мохаммед Салах в который уже раз упустил шанс выиграть трофей в составе национальной сборной.