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Рубрика: Спорт

Сборная Сенегала впервые в истории выиграла Кубок Африки

Текст: Артур Нанян
Фото: AFP/CHARLY TRIBALLEAU Фото: AFP/CHARLY TRIBALLEAU
Фото: AFP/CHARLY TRIBALLEAU

В Камеруне завершился Кубок африканских наций. Победителем турнира стал Сенегал, одолевший в финале по пенальти Египет - 0:0, 4:2.

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Если откровенно, сенегальцы должны были выигрывать еще в основное время. Команда Алиу Сиссе создала больше моментов, а на седьмой минуте и вовсе обязана была забивать, но главная звезда "желто-зеленых" Садио Мане не реализовал пенальти.

В серии одиннадцатиметровых каждый из вратарей потащил по одному удару, однако у египтян в штангу еще попал Мохаммед Абдель Монем. К слову, решающий пенальти забил Мане.

Таким образом, Сенегал впервые в истории завоевал Кубок Африки, а один из лучших футболистов мира форвард "Ливерпуля" Мохаммед Салах в который уже раз упустил шанс выиграть трофей в составе национальной сборной.

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