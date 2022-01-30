Мамедов уступил Хендерсону на турнире Bellator 273

Российский боец ММА Ислам Мамедов уступил американцу Бенсону Хендерсону на турнире Bellator 273.

В ночь на воскресенье в Финиксе проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 273. В одном из поединков основного карда встречались россиянин Ислам Мамедов и американец Бенсон Хендерсон.

Поединок продлился все три раунда, по итогам которых мнения судей разделились. Большинством голосов победил Хендерсон, который ранее выступал в UFC и завоевывал чемпионский титул.

Для Мамедова это поражение второе в карьере. Он выиграл 20 поединков и еще один завершился вничью. У Хендерсона стало 29 побед при 11 поражениях.

Еще один российский боец Никита Михайлов ранее нокаутировал другого спортсмена из США Бэйна Шутта в третьем раунде.