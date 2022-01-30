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30.01.2022 13:49
Рубрика: Спорт

Олимпийский чемпион Артур Далалоян завершил карьеру

Текст: Артур Нанян

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян объявил о завершении карьеры. Об этом он написал в Instagram.

По признанию Далалояна, для него на первом месте - семья. И он хочет посвящать ей больше времени.

"На двух стульях не усидишь. Спорт подарил мне ни с чем несравнимое чувство полета - это незабываемые годы! Но, наверное, пора бы уже приземлиться, подумать о себе. Мой смысл жизни, моя душа, вселенная - это моя семья! Она на первом месте! Хочу посвящать себя им", - написал Артур.

Далалояну 25 лет, он стал олимпийским чемпионом прошлым летом в Токио. Также Артур является трехкратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы.

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