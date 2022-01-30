Медведев и Надаль заработают почти 5 млн долларов на двоих в финале Australian Open

В финальном матче Открытого чемпионата Австралии по теннису встретятся россиянин Даниил Медведев и Рафаэль Надаль из Испании.

В воскресенье, 30 января, в 11:30 по московскому времени начнется финальный матч мужского одиночного разряда Australian Open, в котором россиянин Даниил Медведев встретится с испанцем Рафаэлем Надалем. В прошлом году сильнейший теннисист России уступил в решающем матче сербу Новаку Джоковичу.

В 2022 году организаторы турнира увеличили призовой фонд до 54 миллионов долларов. В решающем матче помимо титула и рейтинговых очков на кону будет и весьма неплохая сумма призовых. Победитель заработает почти 3,2 млн долларов, а финалист - без малого 1,6 млн долларов.

Рафаэль Надаль выигрывал в Австралии в далеком уже 2009, а сейчас фаворитом считается не он - букмекеры верят в победу Медведева.

Соперники ранее встречались четыре раза, и тут испанец ведет - 3:1. Но последний матч остался как раз за Медведевым. Еще одним стимулом для Медведева может стать тот факт, что в случае победы в Мельбурне он станет первой ракеткой мира.