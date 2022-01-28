Медведев вышел в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Australian Open, переиграв в четырех сетах грека Стафаноса Циципаса. По ходу матча россиянин успел поругаться с судьей.

За выход в финал первого в сезоне турнира "Большого шлема" второй номер мирового рейтинга Даниил Медведев встречался с греком Стефаносом Циципасом, который занимает четвертое место в рейтинге АТР. Ранее соперники встречались восемь раз и в шести случаях Медведев побеждал.

Первый сет получился равным, и его судьба решалась на тай-брейке, где чуть более удачливым оказался россиянин - 7:6 (7/5). Вторая партия сложилась для россиянина непросто и в какой-то момент он сорвался на судью, отказавшегося замечать подсказки Циципасу с трибун.

"Ты глупый? Его отец говорит в каждом розыгрыше, - кричал Медведев. - Ты ответишь на мой вопрос?! Его отец постоянно говорит! Как же можно так плохо работать и быть в полуфинале турнира".

Вторая партия осталась за Циципасом - 6:4, но выплеск негативных эмоций явно помог Медведеву. Третий сет снова остался за ним - 6:4.

А в четвертой партии россиянин уже доминировал над соперником, позволив выиграть всего один гейм - 6:1.

В воскресенье в финале турнира Медведев поспорит за главный приз с бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.